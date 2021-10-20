Вимагали 5 мільйонів доларів: "замінували" торговий центр у Дніпрі

До поліції Дніпра 20 жовтня повідомили про загрозу вибуху в торгово-розважальному центрі Appolo. Зловмисники заявили, що трагедії можна запобігти, якщо вони отримають 5 мільйонів доларів на карту. Однак потім стало відомо, що вибухівки не було.

Ця погроза надійшла директору цього ТРЦ на вулиці Тітова. Він про це сповістив правоохоронців приблизно о 2 годині дня.

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ТРЦ Apollo в день замінування / Фото "Днепр оперативный"

Вибухівки там не знайшли

Із будівлі негайно почали евакуйовувати всіх відвідувачів і працівників. Туди направили рятувальників, правоохоронців, вибухотехніків і швидку допомогу.

Також прибули кінологи, які почали обстежувати будівлю. Проте згодом телеграм "Дніпро обласний" повідомив, що жодної вибухівки там не виявили.

Евакуація людей із ТРЦ Apollo: дивіться відео "Днепр Оперативный"

Яке покарання за це можливе

Правоохоронці не коментували цей інцидент, тому невідомо чи відкривали кримінальне провадження. Проте найімовірніше випадок розслідують за статтею про свідомо неправдиве повідомлення про загрозу громадян. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає від 4 до 8 років ув’язнення.

Інше "замінування" ТРЦ нещодавно

16 жовтня шукали вибухівку одразу в 4 торгових центрах Харкова. У поліції розповіли, що отримали листи з погрозою влаштувати вибух.

Робили огляд не лише торгових приміщень, а й прилеглої території. Тому на це довелося потратити досить багато часу та зусиль правоохоронців.