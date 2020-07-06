Ексголова Нацбанку Яків Смолій 6 липня спростував закиди з боку своїх опонентів щодо штучного знецінення гривні. Він також згадав, що уряд тиснув на нього з вимогою підвищити інфляцію та знизити курс гривні.

За його словами, чинний глава Мінекономіки Ігор Петрашко вимагав від НБУ "підігнати" курс гривні та рівень інфляції під параметри макроекономічного прогнозу уряду. Про це ексглава Нацбанку Яків Смолій розповів в інтерв'ю LB.ua.

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Що ще вимагали від Смолія в уряді та Офісі Президента

За його словами, з весни, коли розпочалася коронавірусна криза та ввели карантин, Офіс Президента почав вимагати від НБУ зниження облікової ставки.

Скільки мені телефонували з Офісу Президента з питаннями, коли ми зменшимо облікову ставку: "Весь світ знижує, а ви чого ні? Нам треба дешеві ресурси!"

– згадав Смолій.

Інфляція та курс

За його словами, на одній з нарад за участі президента, прем'єр-міністра, міністрів, радників Зеленського, чинний міністр економіки Ігор Петрашко зазначив, що в їхньому макропрогнозі закладена інфляція 11%, обліковий курс долара до гривні – 29 чи 30. А Нацбанк, мовляв, ставить собі за ціль інфляцію 5% і дає ринку встановлювати курс 27.

Петрашко хотів, щоб курс та рівень інфляції відповідали прогнозам НБУ, оскільки це впливає на дохідну частину бюджету. Щодо цього питання до нього також зверталися. Зокрема, під час великої наради, Смолія закликали допомогти покрити дефіцит бюджету за рахунок НБУ. Мовляв, всі країни так роблять – США, Китай, Німеччина.

Що таке інфляція? Підвищення загального рівня цін на товари й послуги. При інфляції на одну й ту ж суму грошей після певного часу можна буде купити менше товарів і послуг, ніж раніше. Купівельна спроможність грошей знижується, а самі гроші знецінюються.

Штучне знецінення гривні

Журналісти запитали в Смолія, що якби НБУ в інтересах уряду регулював валютний курс, то з курсом 30 надходження до бюджету від митниці були б значно більшими.

Ексглава Нацбанку відповів, що курс формується ринком, а не "хотєлками".

"Вони заклали курс 30, а ми "штучно тримаємо 26". Так, а чого ви 30 заклали? Закладіть 40. Чим це обґрунтовано?", – наголошує Смолій.

Відставка Смолія: що треба знати

Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск.

Згодом Володимир Зеленський зареєстрував у Раді відповідний проєкт постанови, а нардепи 3 липня проголосували за відставку глави НБУ.

Представників міжнародних організацій підтримали Смолія, Євросоюз, США та економісти підтримали Смолія і заявили про стурбованість діями української влади.

В ЗМІ кажуть, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а сам Яків Смолій розповів, що погодився на звільнення після розмови із Зеленським.

Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова.

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