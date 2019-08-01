Кличко звернувся до НАБУ через скандальні заяви Богдана про підкуп

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного буро України через заяву керівника Офісу президента Андрія Богдана. Той заявив, що йому пропонували хабар від імені мера Києва.

Кличко наголосив, що не "уповноважував жодну особу на переговори", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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При цьому він додав, що такі висловлювання Богдана підлягають перевірці у межах досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень.

Так, 30 липня 2019 року на прес-конференції пан Богдан заявив представникам ЗМІ, що йому пропонували хабар в 20 мільйонів доларів. І нібито ця розмова була здійснена в інтересах Київського міського голови, тобто у моїх інтересах,

– написав Кличко.

Мер Києва додав, що потрібно встановити хто, від чийого імені і з якою пропозицією звертався до голови Офісу Президента. Окрім того, необхідно з’ясувати, чи отримала посадова особа неправомірну вигоду.

"Після цього слідчі мають або оголосити підозри встановленим особам, або я буду вимагати від пана Богдана вибачень за розповсюдження неправдивої інформації", – наголосив він.

Клично зазначив, що у НАБУ є всі можливості розслідувати оприлюднену інформацію і встановити істину в цій справі. Він такж висловив сподівання, сподіваюся, що "пан Богдан сприятиме розслідуванню".

Якщо, звичайно, керівник Офісу президента України сказав журналістам правду,

– додав мер Києва.

Що казав Андрій Богдан на прес-конференції?

Він заявив, що адвокат одного з таких "смотрящих" підходив до нього і просив залишити Кличка в кріслі глави КМДА. За це він обіцяв главі Офісу Президента навпіл ділити немалі кошти, які приносить робота з місцевим бюджетом Києва. Окрім того, Кличко нібито зізнався Богдану, що не контролює Київраду.

Мер Києва миттєво відреагував на такі закиди. Спочатку він назвав слова Богдана "байками зі склепу", згодом – "повною нісенітницею та некомпетентністю". Окрім того, він записав відеозвернення до президента Володимира Зеленського.

Що відомо про можливу відставку Віталія Кличка?24 липня 2019 року глава Офісу президента Андрій Богдан звернувся до Кабінету міністрів з проханням розглянути відставку Віталія Кличка з посади голови КМДА. У цей же день відбувалось чергове засідання уряду, але питання відставки Кличка на ньому не розглядалось, позаяк звернення надійшло, коли порядок денний засідання вже був визначеним.



Згодом Віталій Кличко заявив, що не збирається здаватися. Мовляв, він буде боротися за посаду мера Києва, навіть якщо Кабмін підтримає його відставку з посади голови КМДА.



Глава уряду Володимир Гройсман заявив, що питання звільнення Кличка розглянуть на найближчому засіданні Кабінету міністрів – у середу, 31 липня. Однак прем'єр пішов у відпустку, тому позачергового засідання не було.

Брифінг Андрія Богдана: відео