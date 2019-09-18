"Вимагав поговорити з дівчиною": як затримували Белька, який погрожував підірвати міст у Києві

Колишній військовий та уродженець Криму Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві, не висловлював адекватних вимог. Однак правоохоронці були впевнені, що погрози чоловіка реальні, оскільки в нього вже вилучали вибухівку.

Два кілограми вибухівки та багато боєприпасів Белько здав правоохоронцям три місяці тому, про це розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко після затримання Белька.

Крищенко пояснив, що тоді чоловіка не затримали через "особливості законодавства".

Новина доповнюється...