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      Вимагаю зупинити будівництво на Андріївському узвозі, – Кличко

      236 Читать новость на русском
      Віталій Кличко
      Віталій Кличко

      Мер столиці Віталій Кличко звернувся з вимогою до забудовника зупинити всі роботи по зведенню скандальної будівлі на Андріївському узвозі до повного узгодження змін проекту з Містобудівною радою та громадськістю.

      Про це Кличко заявив під час зустрічі з громадськістю, профільними службами КМДА і представником забудовника, йдеться на сайті партії УДАР.

      "Андріївській узвіз – це візитівка міста. Якщо забудовник хоче там будувати, він має розуміти, що не вдасться спорудити все, що йому заманеться, – зазначив Кличко. – Тому, я вимагаю зупинити будівництво. Без висновків фахівців, що цей проект відповідає всім необхідним нормам та естетичному вигляду старовинного Подолу, без компромісу з громадськістю – будівництва там не буде", – заявив мер столиці.

      Він також звернувся до представника забудовника зробити макет будівлі за скорегованим проектом. І підготувати до Містобудівної ради всі документи, які б засвідчували законність будівництва. Якщо цього не буде зроблено, то на сесію Київради буде винесене питання про розірвання договору оренди земельної ділянки.

      "В минулі роки минула влада надала велику кількість дозволів на будівництво в центрі міста. І деякі забудовники, користуючись цим, зводять "монстрів", які паплюжать вигляд нашого міста, – відзначив Кличко. – Тому, цей проект має розглянути Містобудівна рада. На неї ми запросимо фахівців, представників громадськості, все відбуватиметься у відкритому режимі. Тільки після цього ми ухвалимо рішення щодо перспектив цієї будівлі", – наголосив Кличко.

      Теги: Новини Києва КМДА Віталій Кличко
      Джерело: 24 Канал
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