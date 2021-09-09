Як зазначила співорганізаторка акції Анна Шаригіна, очевидці інциденту здебільшого висловлювали підтримку, але деякі перехожі реагували на це негативно. Втім, на меті представники спільноти ЛГБТ саме й хотіли отримати відгуки від громадян.

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Самі ж дівчата, які "одружилися", розповіли, що щасливі показати любов, відчувають страх, але мають сильну мотивацію.

Не мають доступу до інституту шлюбу



"Одружені" дівчата / Фото "Суспільного"

У ЛГБТ-спільноті підкреслили, що їх представники не тільки не мають можливості укласти офіційний шлюб, але й відчувають багато обмежень в інших важливих аспектах життя. Їм заборонено:

відвідувати партнера чи партнерку в реанімації;

приймати рішення за коханих;

відвідувати партнерів у закладах обмеження волі.

Саме для того, щоб звернути увагу суспільства на це, учасниці акції символічно обмінялися обручками на порозі Палацу одруження. Свідками цього були не тільки представники ЛГБТ-спільноти, а й сотні харків'ян.