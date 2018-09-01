23:38
1 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
26°C 12°C
  • неділя
    30°C 14°C
  • понеділок
    30°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Чудасії Савченко. Мода на телевізійні бійки
Вєсті.UA
18:21, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Вимикати аналогове телебачення, попри рішення суду, змусили в Адміністрації Президента

419 Читать новость на русском

Близько третини українців залишилися без телебачення. Відтепер в Україні таки відключають аналогове мовлення. Попри те, що суд це робити заборонив.

Керівництво регіональних філій Концерну радіомовлення та телебачення заявляють, що про рішення суду не знало. А от не на камеру джерела у Концерні кажуть: вимикати сигнал, попри все, змусила влада.

Читайте також: В Україні незаконно відключили аналогове телебачення

Без своїх улюблених каналів залишилась родина і на Львівщині. Тюнера не мають, є лише стара антена. Що робитимуть далі і самі не знають. Без телебачення нині залишились близько третини українців. На Львівщині найгірша ситуація у гірських районах.

Мають змогу приймати цифрове телебачення десь до 60% населення Львівщини, і гірше всього, що Карпатський регіон у нас не покритий цифровим телебаченням. Однозначно там люди будуть обмежені в доступі до інформації,
– сказав директор Львівської філії Концерну радіомовлення та телебачення України Юрій Пінкевий.

Відключити аналогове телебачення в Україні планували ще у 2017 році. Дату декілька разів переносили і в січні 2018 року уряд все ж ухвалив план переходу на цифрове мовлення з 1 вересня. Кабмін продовжив роботу аналогового мовлення лише на територіях, що межують з Росією та окупованими територіями до травня наступного року.

Однак, напередодні суд заборонив вимикати аналоговий сигнал взагалі. Суд на Рівненщині підтримав позов місцевої жінки про забезпечення аналоговим мовлення. Та у Львівському передавальному центрі кажуть, заборони не бачили.

Джерело у концерні радіомовлення та телебачення запевняє: вимикати попри рішення суду просили в Адміністрації президента. Тож фактично керівництво держави пішло на відкрите порушення закону, щоб насильно впровадити цифрове мовлення, до якого Україна ще не готова фізично.

Ми фактично підставили нашу країну під певну інформаційну кризу. Уявімо собі, що громадяни глухих сіл приєднаються на якісь супутники. Як завжди наші громадяни вирішать зекономити і приєднаються до піратських супутників, а там можуть бути і російські канали,
– прокоментувала директорка громадської організації Детектор медіа Галина Петренко.

Що ж буде з концерном РРТ теж не відомо. Адже близько половини доходів отримував від трансляції аналогового телебачення. У серпні за борги вже вимкнули Миколаївську філію. У черзі ще сім. Тож цілком можливо, що хтось вже зацікавився майном концерну, і радо прибере його до рук після банкрутства. Для України – звична схема.

Читайте також: Відключення аналогового ТБ в Україні: в яких регіонах воно залишиться

Як відомо, цифрові ліцензії каналам роздали ще за Януковича ручним каналам. Решта мовників – не отримали її і дотепер. А цифровий сигнал в телевізори всієї країни постачатиме одна єдина приватна компанія-монополіст, зареєстрована в офшорах на трьох іноземців. Зрозуміло, що вони навряд чи є справжніми власниками. Хто ж є справжнім бенефіціаром – поки не відомо.

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини України Медіа Інформаційні технології Адміністрація Президента Новини Львова
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
сьогодні, 22:13 Головні новини 1 вересня: Початок собору у Стамбулі та вбивство чоловіка у Києві
Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
сьогодні, 22:01 Як виховати дитину, щоб їй в дорослому житті не довелось розлучатись і мати проблеми з коханням
Блог Соцмережі
Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
сьогодні, 19:01 Причина, по которой украинцам тяжело добиваться успеха
Ілля Кенігштейн
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
сьогодні, 18:51 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
сьогодні, 16:03 Як підготувати квартиру до продажу в Києві: 3 кроки до вигідної угоди
Блог Медіа
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Борги "Київенерго": чи отримають жителі Києва гарячу воду та тепло взимку
 20 липня , 20:57
Забранський: Наше поле не краще, ніж у Полтаві, але "Динамо" вчинило дуже гідно
 25 квітня 2017 , 14:40
Чи потрібно вмикати кондиціонер кожного разу
 16 червня , 17:07
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук