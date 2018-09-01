Вимикати аналогове телебачення, попри рішення суду, змусили в Адміністрації Президента

Близько третини українців залишилися без телебачення. Відтепер в Україні таки відключають аналогове мовлення. Попри те, що суд це робити заборонив.

Керівництво регіональних філій Концерну радіомовлення та телебачення заявляють, що про рішення суду не знало. А от не на камеру джерела у Концерні кажуть: вимикати сигнал, попри все, змусила влада.

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Без своїх улюблених каналів залишилась родина і на Львівщині. Тюнера не мають, є лише стара антена. Що робитимуть далі і самі не знають. Без телебачення нині залишились близько третини українців. На Львівщині найгірша ситуація у гірських районах.

Мають змогу приймати цифрове телебачення десь до 60% населення Львівщини, і гірше всього, що Карпатський регіон у нас не покритий цифровим телебаченням. Однозначно там люди будуть обмежені в доступі до інформації,

– сказав директор Львівської філії Концерну радіомовлення та телебачення України Юрій Пінкевий.

Відключити аналогове телебачення в Україні планували ще у 2017 році. Дату декілька разів переносили і в січні 2018 року уряд все ж ухвалив план переходу на цифрове мовлення з 1 вересня. Кабмін продовжив роботу аналогового мовлення лише на територіях, що межують з Росією та окупованими територіями до травня наступного року.

Однак, напередодні суд заборонив вимикати аналоговий сигнал взагалі. Суд на Рівненщині підтримав позов місцевої жінки про забезпечення аналоговим мовлення. Та у Львівському передавальному центрі кажуть, заборони не бачили.

Джерело у концерні радіомовлення та телебачення запевняє: вимикати попри рішення суду просили в Адміністрації президента. Тож фактично керівництво держави пішло на відкрите порушення закону, щоб насильно впровадити цифрове мовлення, до якого Україна ще не готова фізично.

Ми фактично підставили нашу країну під певну інформаційну кризу. Уявімо собі, що громадяни глухих сіл приєднаються на якісь супутники. Як завжди наші громадяни вирішать зекономити і приєднаються до піратських супутників, а там можуть бути і російські канали,

– прокоментувала директорка громадської організації Детектор медіа Галина Петренко.

Що ж буде з концерном РРТ теж не відомо. Адже близько половини доходів отримував від трансляції аналогового телебачення. У серпні за борги вже вимкнули Миколаївську філію. У черзі ще сім. Тож цілком можливо, що хтось вже зацікавився майном концерну, і радо прибере його до рук після банкрутства. Для України – звична схема.

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Як відомо, цифрові ліцензії каналам роздали ще за Януковича ручним каналам. Решта мовників – не отримали її і дотепер. А цифровий сигнал в телевізори всієї країни постачатиме одна єдина приватна компанія-монополіст, зареєстрована в офшорах на трьох іноземців. Зрозуміло, що вони навряд чи є справжніми власниками. Хто ж є справжнім бенефіціаром – поки не відомо.