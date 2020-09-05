Вимикають газ та змушують підписувати документи: як "Львівгаз" шантажує мешканців
У Львові розгорівся конфлікт між мешканцями багатоквартирних будинків та компанією "Львівгаз". В помешканнях, які обслуговують ОСББ чи управителі, постачальник-монополіст вимикає газ. Потім змушують підписати документ про обслуговування і за це виставляють окремий рахунок.
Люди називають таку поведінку компанії шантажем, а у "Львівгазі" заявляють, що це обов'язкова вимога законодавства. Про причини й наслідки газової блокади – читайте у матеріалі 24 каналу.
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1 вересня мешканці будинку у Львові на вулиці братів Міхновських залишилися без газу. Людям сказали, що виникла аварійна ситуація. Оператор "Львівгазу" поставив управителю умову: отримає послугу лише тоді, коли підпише акт про розмежування належності газових труб.
Після 6 годин перемовин людям таки повернули газ. Та витоку у будинку насправді не було, переконаний управитель.
Працівники "Львівгазу" 1 вересня підійшли і 2 – 3 хвилинки були біля цього ГРП, газ вимкнули. Через 6 годин ситуація аналогічна. Тут є відеонагляд де чітко видно, що ніякі дії не проводились,
– розповів директор "Галбуджитлосервіс" Назарій Чорний.
Мешканці ОСББ "Взірцеве"
В будинку ОСББ "Взірцевого" історія та сама. Люди від ранку залишилися без газу, не можуть навіть їжу приготувати. Крім того, у всіх встановлені газові котли, тож вони залишилися й без гарячої води.
На гарячій лінії "Львівгазу" теж розповідали про витік. Та аварійної бригади ніхто з мешканців тут не бачив. А потім голові ОСББ передали акт "про розмежування відповідальності".
"Повідомляють про необхідність підписання акту "про розмежування відповідальності". Інакше підключення до газу в нас не відбудеться. З проханням увімкнути газ і з можливістю під'їхати в шевченківський відділ "Львівгазу" для з'ясування ситуації вони повідомили наступне: "Підписуєте акт – підключаємо газ", – розповіла голова ОСББ "Взірцеве" Ірина Богомазова.
Дивіться детальніше у відео сюжету 24 каналу: