У Львові розгорівся конфлікт між мешканцями багатоквартирних будинків та компанією "Львівгаз". В помешканнях, які обслуговують ОСББ чи управителі, постачальник-монополіст вимикає газ. Потім змушують підписати документ про обслуговування і за це виставляють окремий рахунок.

Люди називають таку поведінку компанії шантажем, а у "Львівгазі" заявляють, що це обов'язкова вимога законодавства. Про причини й наслідки газової блокади – читайте у матеріалі 24 каналу.

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1 вересня мешканці будинку у Львові на вулиці братів Міхновських залишилися без газу. Людям сказали, що виникла аварійна ситуація. Оператор "Львівгазу" поставив управителю умову: отримає послугу лише тоді, коли підпише акт про розмежування належності газових труб.

Після 6 годин перемовин людям таки повернули газ. Та витоку у будинку насправді не було, переконаний управитель.

Працівники "Львівгазу" 1 вересня підійшли і 2 – 3 хвилинки були біля цього ГРП, газ вимкнули. Через 6 годин ситуація аналогічна. Тут є відеонагляд де чітко видно, що ніякі дії не проводились,

– розповів директор "Галбуджитлосервіс" Назарій Чорний.

Мешканці ОСББ "Взірцеве"

В будинку ОСББ "Взірцевого" історія та сама. Люди від ранку залишилися без газу, не можуть навіть їжу приготувати. Крім того, у всіх встановлені газові котли, тож вони залишилися й без гарячої води.

На гарячій лінії "Львівгазу" теж розповідали про витік. Та аварійної бригади ніхто з мешканців тут не бачив. А потім голові ОСББ передали акт "про розмежування відповідальності".

"Повідомляють про необхідність підписання акту "про розмежування відповідальності". Інакше підключення до газу в нас не відбудеться. З проханням увімкнути газ і з можливістю під'їхати в шевченківський відділ "Львівгазу" для з'ясування ситуації вони повідомили наступне: "Підписуєте акт – підключаємо газ", – розповіла голова ОСББ "Взірцеве" Ірина Богомазова.

Увага! Акт розмежування – це документ, за яким ОСББ офіційно бере на себе відповідальність за газову мережу всередині будинку. Однак після цього вони мають найняти ліцензовану організацію, що буде обслуговувати труби. Без цього документу, кажуть у "Львівгазі", вони не можуть відновлювати постачання палива.

Дивіться детальніше у відео сюжету 24 каналу: