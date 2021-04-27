У 6 районах Дніпра 27 квітня вимкнули електроенергію на цілий день. У багатьох будинках світла немає від 8 ранку. Це пов'язано з аварійними роботами – ремонтом і відновленням мереж.

На більшості вулиць світло має з'явитись тільки о 17:00. Із списком цих вулиць можете ознайомитись нижче. До теми Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє припинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі Де немає світла Самарський район вулиця Домодєдовському 2-18 / 2, 38, 40, 1-17,

вулиця Підгірна1-49, 2-42 Новокодакський район вулиця Гастелло 1, 3, 2а-40, 5-51

вулиця Мукачівська 121-127, 156-178,

перевал Усть-Ілімськ 1-7, 2,2 А,

вулиця Підгірна 1-27, 2-16,

вулиця Професійна 1-47, 2-42,

вулиця Республіканська 2а, 2г, 2д, 2е, 2ж,

вулиця Шушенська 1-21, 2-22 / 1,

перевал Хорольський 1-11, 10-26, 23-31,

вулиця Попова 1-51, 2а-50,

вулиця Хорольська 1-33, 2-46,

вулиця Мінеральна 23-49, 12-36, 1-21,2-10,

перевал Мінеральний 1-13, 2-6,

перевал Косівський 2, 3-9,

вулиця Ромадановським 1-15, 2-14,

вулиця Степова 7-17,

вулиця Каменогорська 1-15, 2-16,

вулиця Криштофа Косинського 3-21, 6-30,

вулиця Геологічна 2-30,

вулиця Глібова 1-83, 2-52,

вулиця Десняка1а-43, 2а-26, 32-56

перевал Казахський 1-29,29а, 2-44, 48-62,

вулиця Доблесна 232/1

вулиця Берінга 21-31, 24-42,

вулиця Демократична 9-25; 10-26,

вулиця Докучаєва 24/2,

вулиця Сумська 25,26,

проспект Металургів 54-74,

вулиця Флангова 29-41,24-58,

вулиця Ковельська 39

вулиця Насіння Бардадіма 1-5, 2-10,

просп. Свободи 190-216,224,228-234,

Новокодацкая площа, 1А 3а,

вулиця Трудова 1-49,

вулиця Гранітна 8,

вулиця Зоря 1-15, 2-46,

вулиця Кар'єрна 1,2,

вулиця Північна 1, 2,

вулиця Успенського 1-29, 2-16,

вулиця Якутська 1-13,

вулиця Поліська 1-91,2-22, 23/2, 24,26-76,

вулиця Мукачівська 57-99 / 2,99 / 1-119,

перевал Варязький 1-13, 4-18, 2а, 2в,

вулиця Абая 33-65, 40-565,

вулиця Білоруська 1-5, 2-10,7-23, 12-26,

вулиця Заслонова 1-9, 22-26,

вулиця Дружби 1-7, 2-20,

вулиця Зоряна 39-65, 44-66,

вулиця Кедрова 1-43, 2-36,

вулиця Курильська 1-33, 2-36,

пров. Товариський 1-3, 2-6,

вулиця Пріяружная -14-50, 17-61,

вулиця Івана Вишенського 1-21, 2-18,

вулиця Товариська 1-23, 2-28,25, 30,32.

вулиця Назарова 1-17, 2-12,

вулиця Рівна 1-15, 2-18,

вулиця Т. Гладченко 21,21Г, 21Д, 21Е, 21Н, 21М, 20,23, 21б-71,28а-64а.,

перевал Черкаський 1-19,16-20,28-40,29,45,49,57-95,102,104,110,114,118,145-159, 176-186, 181,193,192-198,

вулиця Черкаська 1-39, 39/1, 41-101, 52-62,64-90, 26-42, 39/2, 5, 8

вулиця Чигиринська 2-16,3-17,

вулиця Юдіна 2,

вулиця Зовнішня 53,108,

вулиця Рельєфна 81

селище Ясне

вулиця Ясенева

селище Сухачівка

вулиця Н.Зерова 26

перевал Малий 16а-50, 29, 65, 83, 85,

вулиця Юності 1-97, 2-84, 86-92, 99-103, 83, 81.

вулиця Данила Галицького, 52,65,81,83,85.

вулиця А. Ахматової 37, ж.б., 38-64, 31-57

вулиця Андрєєва 17, 19,

вулиця Юдіна 10-16,

вулиця Валявка 1-5,12-14,

вулиця Кропивницького 1-87, 2-92,

вулиця Д. Апостола 1-5, 12, 14,

вулиця Діамантова 34, 58, 60,

вулиця Андрєєва 1-79, 2-72,

вулиця Карпатська 1-9, 2-18,

вулиця Кропивницького 79. Амур-Нижньодніпровський район вулиця Богомаза 127-175,124-142

вулиця Грінченко138,142-148

вулиця Трансформаторна 1-5;

вулиця Ферганська 1-49,2-40

вулиця Гіляровського 44-74; 35,37; 43-71; 77; 81-85,

вулиця Бережна 55а-83а, 87а, 30-46,

вулиця Обласна 53-61,18-26,

вулиця Попудренка 73-79,10-84,

вулиця Казахстанська 197-261,214-266,

вулиця Мінусинська 321-339,251-319,304-362а,

вулиця Невський 38-40,

вулиця Читинська 45-57,68-118, 59-61-89,120-150,

вулиця Моторна 70-112,55-59,

вулиця Попудренка 9-17,71,

вулиця Динник, 41, 37-41, 36-40,

вулиця Кожум'яки, 57,

вулиця Юридична, 3,

вулиця Угличская, 34-421, 27-31.

вулиця Бережна 1-55,2-28,

вулиця Гіляровського 16-22,

Променистий перевал 1-19,2-32,

вулиця Моторна 46-68,53-55,

перевал Моторний 2-10.

вулиця Оптова 49-73,110-140,

Променистий перевал 34-40,

вулиця Моторна 28-32,

перевал Моторний 12-36,5-23,

вулиця Обласна 1-51,4-16.

вулиця Мохова 70-86,62,64,68,97а, 60-30,35-75,75а, 77-95-97,

вулиця Рабкоровская 27-31,

вулиця Резервна, 15-31,12-42,

перевал Шпакова, 20-30,

вулиця Рабкоровская, 13-25,

вулиця Чернявського 25

вулиця Іжевська 159-225- (нов.), 241-277 (старий),

вулиця Житомирська 286-340,305-329,342-406,265Б-281 Б / Н; 276А-282 Б / Н, 257-259,267А-303.

вулиця Чернігівська (Охтирська) 410,416,437, б / н

вулиця Обласна, 8Б

вулиця Водопровідна 1-7,9-73,2-44,

перевал Водопровідний 1-33,6-32-34,

вулиця Передова 402-468,512-524,377-423, 331-375,400,430

вулиця Загорська 1а, б, в, г, д, е, б / н,

Загорський пров. 5,11,

вулиця Передова 781/1, / 2,

вулиця Бережна 161-205,104-146а, 207-273,150-184,184в

Арсенальний пров. 60-62,

вулиця Епіка 26-52,27-53, 27-53,26-52,

Арсенальний пров 17-85 / 2, 10-62, церква

вулиця Загорська 36а-50, 41-63

вулиця Новоозерне 2а, 19,14-18

вулиця Крайова 81,83,87,

вулиця Загорська 3-37, 4-34

Орільський пров. 41,51,52,64

вулиця Бережна 146

вулиця Передова 802-816

вулиця Передова 781-809

Загорський провулок 3-23,10 б / н Важливо Чи підвищать тарифи на електроенергію українцям через меморандум МВФ Індустріальний район вулиця Кринична 2,30;

вулиця річна 16-34 Шевченківський район вулиця Платова,

вулиця Вишнева,

вулиця Черешнева Соборний район проспект Героїв, 3 (п. 1-12), 3а, 5Д, 7 (п. 1,2), 9 (п. 1-10), 11;

вулиця Набережна Перемоги, 112;

вулиця Грушевого, 4 (п.1,2)