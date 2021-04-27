У Дніпрі вимкнули світло в кількох районах: де цілий день не буде електрики

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У 6 районах Дніпра 27 квітня вимкнули електроенергію на цілий день. У багатьох будинках світла немає від 8 ранку. Це пов'язано з аварійними роботами – ремонтом і відновленням мереж.

Джерело:

ДТЕК "Дніпровські електромережі"

На більшості вулиць світло має з'явитись тільки о 17:00. Із списком цих вулиць можете ознайомитись нижче.

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Де немає світла

Самарський район

  • вулиця Домодєдовському 2-18 / 2, 38, 40, 1-17,
  • вулиця Підгірна1-49, 2-42

Новокодакський район

  • вулиця Гастелло 1, 3, 2а-40, 5-51
  • вулиця Мукачівська 121-127, 156-178,
  • перевал Усть-Ілімськ 1-7, 2,2 А,
  • вулиця Підгірна 1-27, 2-16,
  • вулиця Професійна 1-47, 2-42,
  • вулиця Республіканська 2а, 2г, 2д, 2е, 2ж,
  • вулиця Шушенська 1-21, 2-22 / 1,
  • перевал Хорольський 1-11, 10-26, 23-31,
  • вулиця Попова 1-51, 2а-50,
  • вулиця Хорольська 1-33, 2-46,
  • вулиця Мінеральна 23-49, 12-36, 1-21,2-10,
  • перевал Мінеральний 1-13, 2-6,
  • перевал Косівський 2, 3-9,
  • вулиця Ромадановським 1-15, 2-14,
  • вулиця Степова 7-17,
  • вулиця Каменогорська 1-15, 2-16,
  • вулиця Криштофа Косинського 3-21, 6-30,
  • вулиця Геологічна 2-30,
  • вулиця Глібова 1-83, 2-52,
  • вулиця Десняка1а-43, 2а-26, 32-56
  • перевал Казахський 1-29,29а, 2-44, 48-62,
  • вулиця Доблесна 232/1
  • вулиця Берінга 21-31, 24-42,
  • вулиця Демократична 9-25; 10-26,
  • вулиця Докучаєва 24/2,
  • вулиця Сумська 25,26,
  • проспект Металургів 54-74,
  • вулиця Флангова 29-41,24-58,
  • вулиця Ковельська 39
  • вулиця Насіння Бардадіма 1-5, 2-10,
  • просп. Свободи 190-216,224,228-234,
  • Новокодацкая площа, 1А 3а,
  • вулиця Трудова 1-49,
  • вулиця Гранітна 8,
  • вулиця Зоря 1-15, 2-46,
  • вулиця Кар'єрна 1,2,
  • вулиця Північна 1, 2,
  • вулиця Успенського 1-29, 2-16,
  • вулиця Якутська 1-13,
  • вулиця Поліська 1-91,2-22, 23/2, 24,26-76,
  • вулиця Мукачівська 57-99 / 2,99 / 1-119,
  • перевал Варязький 1-13, 4-18, 2а, 2в,
  • вулиця Абая 33-65, 40-565,
  • вулиця Білоруська 1-5, 2-10,7-23, 12-26,
  • вулиця Заслонова 1-9, 22-26,
  • вулиця Дружби 1-7, 2-20,
  • вулиця Зоряна 39-65, 44-66,
  • вулиця Кедрова 1-43, 2-36,
  • вулиця Курильська 1-33, 2-36,
  • пров. Товариський 1-3, 2-6,
  • вулиця Пріяружная -14-50, 17-61,
  • вулиця Івана Вишенського 1-21, 2-18,
  • вулиця Товариська 1-23, 2-28,25, 30,32.
  • вулиця Назарова 1-17, 2-12,
  • вулиця Рівна 1-15, 2-18,
  • вулиця Т. Гладченко 21,21Г, 21Д, 21Е, 21Н, 21М, 20,23, 21б-71,28а-64а., 
  • перевал Черкаський 1-19,16-20,28-40,29,45,49,57-95,102,104,110,114,118,145-159, 176-186, 181,193,192-198,
  • вулиця Черкаська 1-39, 39/1, 41-101, 52-62,64-90, 26-42, 39/2, 5, 8
  • вулиця Чигиринська 2-16,3-17,
  • вулиця Юдіна 2,
  • вулиця Зовнішня 53,108,
  • вулиця Рельєфна 81
  • селище Ясне
  • вулиця Ясенева
  • селище Сухачівка
  • вулиця Н.Зерова 26
  • перевал Малий 16а-50, 29, 65, 83, 85,
  • вулиця Юності 1-97, 2-84, 86-92, 99-103, 83, 81.
  • вулиця Данила Галицького, 52,65,81,83,85.
  • вулиця А. Ахматової 37, ж.б., 38-64, 31-57
  • вулиця Андрєєва 17, 19,
  • вулиця Юдіна 10-16,
  • вулиця Валявка 1-5,12-14,
  • вулиця Кропивницького 1-87, 2-92,
  • вулиця Д. Апостола 1-5, 12, 14,
  • вулиця Діамантова 34, 58, 60,
  • вулиця Андрєєва 1-79, 2-72,
  • вулиця Карпатська 1-9, 2-18,
  • вулиця Кропивницького 79.

Амур-Нижньодніпровський район

  • вулиця Богомаза 127-175,124-142
  • вулиця Грінченко138,142-148
  • вулиця Трансформаторна 1-5;
  • вулиця Ферганська 1-49,2-40
  • вулиця Гіляровського 44-74; 35,37; 43-71; 77; 81-85,
  • вулиця Бережна 55а-83а, 87а, 30-46,
  • вулиця Обласна 53-61,18-26,
  • вулиця Попудренка 73-79,10-84,
  • вулиця Казахстанська 197-261,214-266,
  • вулиця Мінусинська 321-339,251-319,304-362а,
  • вулиця Невський 38-40,
  • вулиця Читинська 45-57,68-118, 59-61-89,120-150,
  • вулиця Моторна 70-112,55-59,
  • вулиця Попудренка 9-17,71,
  • вулиця Динник, 41, 37-41, 36-40,
  • вулиця Кожум'яки, 57,
  • вулиця Юридична, 3,
  • вулиця Угличская, 34-421, 27-31.
  • вулиця Бережна 1-55,2-28,
  • вулиця Гіляровського 16-22,
  • Променистий перевал 1-19,2-32,
  • вулиця Моторна 46-68,53-55,
  • перевал Моторний 2-10.
  • вулиця Оптова 49-73,110-140,
  • Променистий перевал 34-40,
  • вулиця Моторна 28-32,
  • перевал Моторний 12-36,5-23,
  • вулиця Обласна 1-51,4-16.
  • вулиця Мохова 70-86,62,64,68,97а, 60-30,35-75,75а, 77-95-97,
  • вулиця Рабкоровская 27-31,
  • вулиця Резервна, 15-31,12-42,
  • перевал Шпакова, 20-30,
  • вулиця Рабкоровская, 13-25,
  • вулиця Чернявського 25
  • вулиця Іжевська 159-225- (нов.), 241-277 (старий),
  • вулиця Житомирська 286-340,305-329,342-406,265Б-281 Б / Н; 276А-282 Б / Н, 257-259,267А-303.
  • вулиця Чернігівська (Охтирська) 410,416,437, б / н
  • вулиця Обласна, 8Б
  • вулиця Водопровідна 1-7,9-73,2-44,
  • перевал Водопровідний 1-33,6-32-34,
  • вулиця Передова 402-468,512-524,377-423, 331-375,400,430
  • вулиця Загорська 1а, б, в, г, д, е, б / н,
  • Загорський пров. 5,11,
  • вулиця Передова 781/1, / 2,
  • вулиця Бережна 161-205,104-146а, 207-273,150-184,184в
  • Арсенальний пров. 60-62,
  • вулиця Епіка 26-52,27-53, 27-53,26-52,
  • Арсенальний пров 17-85 / 2, 10-62, церква
  • вулиця Загорська 36а-50, 41-63
  • вулиця Новоозерне 2а, 19,14-18
  • вулиця Крайова 81,83,87,
  • вулиця Загорська 3-37, 4-34
  • Орільський пров. 41,51,52,64
  • вулиця Бережна 146
  • вулиця Передова 802-816
  • вулиця Передова 781-809
  • Загорський провулок 3-23,10 б / н

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Індустріальний район

  • вулиця Кринична 2,30;
  • вулиця річна 16-34

Шевченківський район

  • вулиця Платова,
  • вулиця Вишнева,
  • вулиця Черешнева

Соборний район

  • проспект Героїв, 3 (п. 1-12), 3а, 5Д, 7 (п. 1,2), 9 (п. 1-10), 11;
  • вулиця Набережна Перемоги, 112;
  • вулиця Грушевого, 4 (п.1,2)