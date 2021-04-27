У Дніпрі вимкнули світло в кількох районах: де цілий день не буде електрики

У 6 районах Дніпра 27 квітня вимкнули електроенергію на цілий день. У багатьох будинках світла немає від 8 ранку. Це пов'язано з аварійними роботами – ремонтом і відновленням мереж.
Джерело:ДТЕК "Дніпровські електромережі"
На більшості вулиць світло має з'явитись тільки о 17:00. Із списком цих вулиць можете ознайомитись нижче.
До теми Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє припинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі
Де немає світла
Самарський район
- вулиця Домодєдовському 2-18 / 2, 38, 40, 1-17,
- вулиця Підгірна1-49, 2-42
Новокодакський район
- вулиця Гастелло 1, 3, 2а-40, 5-51
- вулиця Мукачівська 121-127, 156-178,
- перевал Усть-Ілімськ 1-7, 2,2 А,
- вулиця Підгірна 1-27, 2-16,
- вулиця Професійна 1-47, 2-42,
- вулиця Республіканська 2а, 2г, 2д, 2е, 2ж,
- вулиця Шушенська 1-21, 2-22 / 1,
- перевал Хорольський 1-11, 10-26, 23-31,
- вулиця Попова 1-51, 2а-50,
- вулиця Хорольська 1-33, 2-46,
- вулиця Мінеральна 23-49, 12-36, 1-21,2-10,
- перевал Мінеральний 1-13, 2-6,
- перевал Косівський 2, 3-9,
- вулиця Ромадановським 1-15, 2-14,
- вулиця Степова 7-17,
- вулиця Каменогорська 1-15, 2-16,
- вулиця Криштофа Косинського 3-21, 6-30,
- вулиця Геологічна 2-30,
- вулиця Глібова 1-83, 2-52,
- вулиця Десняка1а-43, 2а-26, 32-56
- перевал Казахський 1-29,29а, 2-44, 48-62,
- вулиця Доблесна 232/1
- вулиця Берінга 21-31, 24-42,
- вулиця Демократична 9-25; 10-26,
- вулиця Докучаєва 24/2,
- вулиця Сумська 25,26,
- проспект Металургів 54-74,
- вулиця Флангова 29-41,24-58,
- вулиця Ковельська 39
- вулиця Насіння Бардадіма 1-5, 2-10,
- просп. Свободи 190-216,224,228-234,
- Новокодацкая площа, 1А 3а,
- вулиця Трудова 1-49,
- вулиця Гранітна 8,
- вулиця Зоря 1-15, 2-46,
- вулиця Кар'єрна 1,2,
- вулиця Північна 1, 2,
- вулиця Успенського 1-29, 2-16,
- вулиця Якутська 1-13,
- вулиця Поліська 1-91,2-22, 23/2, 24,26-76,
- вулиця Мукачівська 57-99 / 2,99 / 1-119,
- перевал Варязький 1-13, 4-18, 2а, 2в,
- вулиця Абая 33-65, 40-565,
- вулиця Білоруська 1-5, 2-10,7-23, 12-26,
- вулиця Заслонова 1-9, 22-26,
- вулиця Дружби 1-7, 2-20,
- вулиця Зоряна 39-65, 44-66,
- вулиця Кедрова 1-43, 2-36,
- вулиця Курильська 1-33, 2-36,
- пров. Товариський 1-3, 2-6,
- вулиця Пріяружная -14-50, 17-61,
- вулиця Івана Вишенського 1-21, 2-18,
- вулиця Товариська 1-23, 2-28,25, 30,32.
- вулиця Назарова 1-17, 2-12,
- вулиця Рівна 1-15, 2-18,
- вулиця Т. Гладченко 21,21Г, 21Д, 21Е, 21Н, 21М, 20,23, 21б-71,28а-64а.,
- перевал Черкаський 1-19,16-20,28-40,29,45,49,57-95,102,104,110,114,118,145-159, 176-186, 181,193,192-198,
- вулиця Черкаська 1-39, 39/1, 41-101, 52-62,64-90, 26-42, 39/2, 5, 8
- вулиця Чигиринська 2-16,3-17,
- вулиця Юдіна 2,
- вулиця Зовнішня 53,108,
- вулиця Рельєфна 81
- селище Ясне
- вулиця Ясенева
- селище Сухачівка
- вулиця Н.Зерова 26
- перевал Малий 16а-50, 29, 65, 83, 85,
- вулиця Юності 1-97, 2-84, 86-92, 99-103, 83, 81.
- вулиця Данила Галицького, 52,65,81,83,85.
- вулиця А. Ахматової 37, ж.б., 38-64, 31-57
- вулиця Андрєєва 17, 19,
- вулиця Юдіна 10-16,
- вулиця Валявка 1-5,12-14,
- вулиця Кропивницького 1-87, 2-92,
- вулиця Д. Апостола 1-5, 12, 14,
- вулиця Діамантова 34, 58, 60,
- вулиця Андрєєва 1-79, 2-72,
- вулиця Карпатська 1-9, 2-18,
- вулиця Кропивницького 79.
Амур-Нижньодніпровський район
- вулиця Богомаза 127-175,124-142
- вулиця Грінченко138,142-148
- вулиця Трансформаторна 1-5;
- вулиця Ферганська 1-49,2-40
- вулиця Гіляровського 44-74; 35,37; 43-71; 77; 81-85,
- вулиця Бережна 55а-83а, 87а, 30-46,
- вулиця Обласна 53-61,18-26,
- вулиця Попудренка 73-79,10-84,
- вулиця Казахстанська 197-261,214-266,
- вулиця Мінусинська 321-339,251-319,304-362а,
- вулиця Невський 38-40,
- вулиця Читинська 45-57,68-118, 59-61-89,120-150,
- вулиця Моторна 70-112,55-59,
- вулиця Попудренка 9-17,71,
- вулиця Динник, 41, 37-41, 36-40,
- вулиця Кожум'яки, 57,
- вулиця Юридична, 3,
- вулиця Угличская, 34-421, 27-31.
- вулиця Бережна 1-55,2-28,
- вулиця Гіляровського 16-22,
- Променистий перевал 1-19,2-32,
- вулиця Моторна 46-68,53-55,
- перевал Моторний 2-10.
- вулиця Оптова 49-73,110-140,
- Променистий перевал 34-40,
- вулиця Моторна 28-32,
- перевал Моторний 12-36,5-23,
- вулиця Обласна 1-51,4-16.
- вулиця Мохова 70-86,62,64,68,97а, 60-30,35-75,75а, 77-95-97,
- вулиця Рабкоровская 27-31,
- вулиця Резервна, 15-31,12-42,
- перевал Шпакова, 20-30,
- вулиця Рабкоровская, 13-25,
- вулиця Чернявського 25
- вулиця Іжевська 159-225- (нов.), 241-277 (старий),
- вулиця Житомирська 286-340,305-329,342-406,265Б-281 Б / Н; 276А-282 Б / Н, 257-259,267А-303.
- вулиця Чернігівська (Охтирська) 410,416,437, б / н
- вулиця Обласна, 8Б
- вулиця Водопровідна 1-7,9-73,2-44,
- перевал Водопровідний 1-33,6-32-34,
- вулиця Передова 402-468,512-524,377-423, 331-375,400,430
- вулиця Загорська 1а, б, в, г, д, е, б / н,
- Загорський пров. 5,11,
- вулиця Передова 781/1, / 2,
- вулиця Бережна 161-205,104-146а, 207-273,150-184,184в
- Арсенальний пров. 60-62,
- вулиця Епіка 26-52,27-53, 27-53,26-52,
- Арсенальний пров 17-85 / 2, 10-62, церква
- вулиця Загорська 36а-50, 41-63
- вулиця Новоозерне 2а, 19,14-18
- вулиця Крайова 81,83,87,
- вулиця Загорська 3-37, 4-34
- Орільський пров. 41,51,52,64
- вулиця Бережна 146
- вулиця Передова 802-816
- вулиця Передова 781-809
- Загорський провулок 3-23,10 б / н
Важливо Чи підвищать тарифи на електроенергію українцям через меморандум МВФ
Індустріальний район
- вулиця Кринична 2,30;
- вулиця річна 16-34
Шевченківський район
- вулиця Платова,
- вулиця Вишнева,
- вулиця Черешнева
Соборний район
- проспект Героїв, 3 (п. 1-12), 3а, 5Д, 7 (п. 1,2), 9 (п. 1-10), 11;
- вулиця Набережна Перемоги, 112;
- вулиця Грушевого, 4 (п.1,2)