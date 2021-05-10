У всіх районах Дніпра 11 травня вимикатимуть світло: де цілий день не буде електрики

У 8 районах Дніпра 11 квітня вимикатимуть світло. Це робитимуть через обслуговування та реконструкцію електромереж. Наразі вже є список вулиць, де буде відключення.
Джерело:ДТЕК "Дніпровські електромережі"
У більшості будинків електроенергії не буде з 08:00 до 17:00. Однак на деяких вулицях світло можуть ввімкнути скоріше.
До теми Рада схвалила законопроєкт, який дозволяє припинити імпорт електроенергії з Росії й Білорусі
Де не буде світла в Шевченківському районі
- Вулиця Єрмолової, будинки 32 – 34.
- Вулиця Івана Франка, будинки 22 – 24, 33, 37 – 39.
- Вулиця Перемоги, будинки 212 – 216.
Де не буде світла в соборному районі
- Вулиця Маршала Судца, будинки 22 – 54а.
- Вулиця Воїнова, будинки 11 – 45, 4 – 32.
- Вулиця Омельченка, будинки 7 – 9.
- Вулиця Салтикова–Щедріна, будинки 1 – 23, 2 – 30.
- Вулиця Глиняна, будинки 1 – 31, 2 – 44.
- Вулиця Яснополянська, будинки 26 – 82.
- Вулиця Запорізьке шосе, будинки 1 – 7.
- Проспект Гагаріна, будинки 175 – 177д.
- Вулиця Високовольтна, будинок 30.
Де не буде світла в Самарському районі
- Вулиця Немировича–Данченка. Всі будинки
- Вулиця Лівобережна, всі будинки.
- Вулиця Череповецька, всі будинки.
- Вулиця Томська, будинки 2 – 62, 9 – 61.
- Вулиця Пальмова, будинок 1.
- Вулиця Спогадів, будинки 1 – 37, 2 – 14.
- Вулиця Пристань, всі будинки.
- Провулок Пристань, всі будинки.
Де не буде світла в Новокодацькому районі
- Провулок Відродження, будинки 6, 10 – 12, 16 – 92, 47 – 113.
- Провулок Вагнера, будинки 54.
- Вулиця С. Бардадима, будинки 1 – 5, 2 – 10.
- Проспект Свободи, будинки 190 – 216, 224,228 – 234.
- Новокодацкая площа, будинки 1а – 3а.
- Вулиця Трудова, будинки 1 – 49.
- Вулиця Гранітна, будинок 8.
- Вулиця Зорі, будинки 1 – 15, 2 – 46.
- Вулиця Кар'єрна, будинки 1, 2.
- Вулиця Північна, будинки 1, 2.
- Вулиця Успенського, будинки 1 – 29, 2 – 16.
- Вулиця Якутська, будинки 1 – 13.
- Вулиця Поліська, будинки 1 – 19, 2 – 76, 23/1 – 91.
- Вулиця Зоряна, будинки 1 – 65, 2 – 66.
- Вулиця Мукачівська, будинки 57 – 119, 78 – 154.
- Провулок Балтійський, будинки 2а, 2в, 1 – 13, 4 – 18.
- Вулиця Приовражне, будинки 1 – 61, 6 – 10, 14 – 50.
- Провулок Поліський, будинки 2 – 4, 5.
- Вулиця Абая, будинки 33 – 65, 40 – 56.
- Провулок Білоруський, будинки 7 – 23, 12 – 26.
- Вулиця Заслонова, будинки 1 – 9, 22 – 26.
- Провулок Білоруський, будинки 1 – 23, 2 – 26.
- Вулиця Дружби, будинки 1 – 7, 2 – 20.
- Вулиця Кедрова, будинки 1 – 43, 2 – 36.
- Вулиця Курильська, будинки 1 – 33, 2 – 36.
- Провулок Товариський, будинки 1 – 3, 2 – 6.
- Вулиця І. Вишневського, будинки 1 – 21, 2 – 18.
- Вулиця Товариська, будинки 1 – 25, 2 – 32.
- Вулиця Назарова, будинки 1 – 17, 2 – 12.
- Вулиця Рівна, будинки 1 – 15, 2 – 18.
- Вулиця Т. Гладченко, будинки 21 – 71, 20, 28а – 64а.
- Вулиця Геологічна, будинки 34 – 64.
- Вулиця Сахалінська, будинки 1а – 33, 4 – 26.
- Провулок Крутий, будинки 1 – 15, 2 – 26.
- Вулиця Покровська, будинки 1 – 65, 2 – 52.
- Вулиця Дорогобузька, будинки 13 – 21, 10 – 14.
- Провулок Покровський, будинки 1 – 9а, 2 – 16.
- Вулиця Андрейченко, будинки 70а – 70Д, 72 – 78/1.
- Вулиця К. Косинського, будинки 32 – 60, 23 – 51.
- Провулок Дивинський, будинки 1 – 17, 2 – 20.
- Провулок Андрейченко, будинки 2 – 16, 1 – 9.
- Провулок Черкаський, будинки 1 – 19, 16 – 20, 28 – 40, 29, 45, 49, 57 – 95, 102 – 104, 110, 114, 118, 145 – 159, 176 – 186, 181, 193, 192 – 198.
- Вулиця Черкаська, будинки 1 – 101, 26 – 42, 52 – 90.
- Вулиця Чигиринська, будинки 2 – 16, 3 – 17.
- Вулиця Юдіна, будинок 2.
- Вулиця Зовнішня, будинки 53, 108.
- Вулиця Рельєфна, будинок 81.
- Вулиця Ясенева, всі будинки.
- Вулиця М. Зерова, будинок 26.
- Селище Сухачівка.
- Вулиця Ватутіна, будинки 1 – 11, 16 – 22.
- Провулок Червонокалиновий, будинки 24 – 40, 47 – 75, 56 – 74, 91 – 111.
- Провулок Вірменський, будинки 1 – 15, 2 – 10, 16 – 22.
- Вулиця Велика Дієвського, будинки 112б, 126 – 134, 133 – 185.
- Вулиця Ближня, будинок 31.
Проспект Мазепи, будинки 27, 31.
- Вулиця Дунаєвського, будинки 32 – 34.
- Вулиця Авіаційна, будинки 25 – 29.
- Вулиця Караваєва, будинки 27 – 43, 34 – 36.
- Вулиця Мерзленка, будинок 24.
- Вулиця Сидоренка, будинки 2 – 4.
Де не буде світла в Амур-Нижньодніпровському районі
- Вулиця Стародубцева, будинки 1 – 7, 2 – 46, 11 – 33.
- Вулиця Арктична, будинки 1 – 43, 2 – 48, 70 – 88.
- Вулиця Белградська, будинки 1 – 39, 2 – 40.
- Вулиця Лазарєва, будинки 1 – 15, 18 – 32.
- Вулиця Передова, будинки 331 – 423, 400 – 468, 459, 512 – 524.
- Вулиця Інгульська, будинки 58 – 170.
- Вулиця Руставелі, будинки 51 – 87, 54 – 104.
- Вулиця Надеждинська, будинки 21 – 111а, 22 – 134а.
- Вулиця Військова, будинки 4 – 26, 27 – 29, 37 – 47.
- Вулиця Желваківського, будинки 1 – 29, 4 – 40.
- Провулок Желваківського, будинки 1 – 29, 4 – 38.
- Вулиця Водопровідна, будинки 1 – 77, 2 – 46.
- Провулок Водопровідний будинки 1–33,2 –34.
- Провулок Снайперський, будинки 1 – 3, 4 – 6.
- Провулок Шефський, будинки 2 – 14, 19 – 21.
- Вулиця Шефська, будинки 66 – 138, 59 – 119.
- Вулиця Межова, будинки 2 – 30, 127 – 151.
- Вулиця Алуштинська, будинки 1а – 7а, 11 – 29.
- Вулиця Тайгова, будинки 23 – 71, 26 – 76.
- Провулок Тайговий, будинки 2 – 10, 1.
- Вулиця Анадирська, будинки 12 – 14б.
- Вулиця Приозерна, будинок 20а.
- Провулок Анадирський, будинки 7 – 29.
- Вулиця Грінченка, будинки 56 – 245, 138 – 226.
- Вулиця Гагринська, будинки 73 – 157, 80 – 120, 124 – 158.
- Вулиця Вітчизняна, будинки 24а, 27 – 91.
- Вулиця Семипалатинська, будинки 1 – 39, 2 – 54.
- Вулиця Архангельська, будинки 1 – 49, 2 – 56.
- Вулиця Богомаза, будинки 133 – 135, 177.
- Провулок Гагринський, будинки 1 – 32.
- Провулок Грінченка, будинки 2 – 14.
- Вулиця Гуртова, будинки 53 – 55.
- Вулиця Обласна, будинки 1, 51, 8б, 12 – 46.
- Вулиця Бережна, будинки 1 – 55, 2 – 28.
- Вулиця Попудренка, всі будинки.
- Вулиця Гіляровського, всі будинки.
- Вулиця Житомирська, будинки 257б, 261 – 329, 276г, 280 – 406.
- Вулиця Чернігівська, будинки 416, 437.
- Вулиця Іжевська, будинки 157 – 225, 245 – 277.
Зверніть увагу Сонячні інновації: як використовувати енергію Сонця на благо
Де не буде світла в Чечелівському районі
- Вулиця Робоча, будинок 146.
- Вулиця Перлова, будинки 12 – 34, 27а – 53.
- Вулиця Заповідна, будинки 25 – 83, 36 – 94.
- Вулиця Шахтарська, будинки 1 – 27, 2 – 20.
- Вулиця Новоколгоспна, будинки 2 – 14, 11 – 55, 81 – 83.
- Вулиця Постова, будинки 64 – 66.
- Вулиця Антоновича, будинки 52 – 66, 63 – 69.
- Проспект Пушкіна, будинки 73 – 75а.
- Вулиця Громова, будинки 3 – 7.
- Вулиця Алексєєнка, будинки 17, 22, 25 – 27, 30 – 32.
- Вулиця Філософська, будинки 33 – 37, 46 – 56.
Де не буде світла в Центральному районі
- Вулиця Херсонська, будинки 46, 50.
- Проспект А. Поля, будинки 35 – 37, 43 – 45.
- Вулиця Ульянова, будинок 11а.
Де не буде світла в Індустріальному районі
- Вулиця Іркутська, будинки 60 – 62, 71 – 97.
- Вулиця Карельська, будинки 16 – 24.
- Вулиця Байкальська, будинки 26 – 54, 23 – 31а.
- Вулиця Далекосхідна, будинки 73 – 75.
- Вулиця Воронезька, будинки 37 – 49.
- Вулиця Володарська, будинки 12 – 30.
- Вулиця Смоленська, будинки 3, 34 – 74/2.
- Вулиця Хабаровська, будинок 97.
- Вулиця Броварська, будинки 1 – 38.
- Вулиця Єнісейська, будинки 2 – 64а.
- Вулиця Марка Вовчка, будинки 2 – 41а.
- Вулиця Саратовська, будинки 1 – 23.
- Вулиця Вологодська, всі будинки.