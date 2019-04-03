Вимоги Зеленського до Порошенка: чому команді президента не потрібно вестися

Команда кандидата-коміка Володимира Зеленського висунула вимоги до чинного президента Петра Порошенка. Багато з них мають вигляд нереальних.

Як зазначила депутатка "Самопомочі" Тетяна Острікова, у прямому ефірі 24 каналу, це є певна підказка чинному президенту, що йому треба зробити, щоб люди швидко відчути зміни і він визнав свої помилки.

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"Даю підказку команді Зеленського – тут не треба жартувати, оприлюднення офшорних компаній президента чи ще когось з високопосадовців – українцям нічого не дасть", – сказала депутатка.



Вимоги Зеленського до Порошенка

Дієвий механізм – це внесення змін у податковий кодекс про запровадження оподаткування в Україні компаній, які належать її громадянам, а знаходяться в іноземних офшорних юрисдикціях. Це зобов'язання президента, яке він взяв на себе в 2015 чи 2016 році. Після скандалу Panama Papers,

– додала депутатка.

На такі вимоги команди Зеленського відреагувала Ірина Геращенко, яка нагадала, що зміни до законів приймає Верховна Рада, а не президент.

За словами політолога Олексія Мінакова, враховуючи стартові умови перед другим туром, то Володимир Зеленський міг би нічого не робити впродовж цих трьох тижнів і він би переміг.

Як бачимо, команда Зеленського не сидить без роботи, вона йде в наступ та задає порядок денний, показує, що домінує. Команда коміка-кандидата змушує реагувати президента. На мій погляд, реакція Геращенко – це помилка, не варто вестися на ці умови для чинного президента. Це дуже зухвало, певний тролінг команди Порошенка,

– додав політолог.

"Стратегія чинного президента Порошенко – це будь-який спосіб затягнути Зеленського у дебати, тому що він, як політична акула буде жонглювати цифрами, фактами, використовувати війну, дипломатію. А команда Зеленського зі свого боку говорить, що президент відноситься до старих еліт і їм нема з ким дебатувати. Тому вони хочуть уникнути цих дебатів. Перелік цих вимог – це асиметричний удар. Проте жартувати в державницькому плані не варто", – підсумував Олексій Мінаков.

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Після підрахунку ЦВК 99.99% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.



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