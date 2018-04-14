17:46
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
11°C
16°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Вимушений, але виправданий крок, – Порошенко відреагував на ракетний удар по Сирії

255 Читать новость на русском
Петро Порошенко
Петро Порошенко / Фото з відкритих джерел

Після того, як США та союзники завдали ракетного удару по хімічних об’єктах у Сирії, таке рішення підтримав і Президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

Читайте також: Ракетний удар по Сирії: всі деталі військової операції

"Розглядаємо точковий удар міжнародної коаліції проти об’єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада як вимушений, але виправданий крок. Це – справедлива відповідь на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності – хімічної атаки у Думі 7 квітня, яка забрала життя десятків невинних людей", – йдеться в заяві Порошенка.

Окрім того, Президент України закликав Раду Безпеки ООН задіяти всі можливі механізми та інструменти для попередження подібних злочинів диктаторських режимів у майбутньому.

Теги: Війна у Сирії Новини України Новини політики Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як
сьогодні, 17:03 Як "потрібні" судді співпрацюють з ТОП-корупціонерами
Віталій Шабунін 78
Будет ли Трамп на самом деле бить по официальной Сирии?
сьогодні, 16:08 Будет ли Трамп на самом деле бить по официальной Сирии?
Николай Воробьев 636
Справжня війна починається зненацька
сьогодні, 14:59 Справжня війна починається зненацька
Блог Медіа 3465
ТОП-5 навушників, які можуть підвищити продуктивність на роботі
сьогодні, 14:03 ТОП-5 навушників, які можуть підвищити продуктивність на роботі
Михайло Года 538
О пользе
сьогодні, 12:01 О пользе "зрады": кто играет ключевую роль в судьбе Украины
Юрій Бутусов 1336
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук