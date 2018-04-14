Вимушений, але виправданий крок, – Порошенко відреагував на ракетний удар по Сирії

Після того, як США та союзники завдали ракетного удару по хімічних об’єктах у Сирії, таке рішення підтримав і Президент України Петро Порошенко.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб. У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.

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"Розглядаємо точковий удар міжнародної коаліції проти об’єктів військової хімічної інфраструктури режиму Асада як вимушений, але виправданий крок. Це – справедлива відповідь на факт вчинення жорстокого злочину проти людяності – хімічної атаки у Думі 7 квітня, яка забрала життя десятків невинних людей", – йдеться в заяві Порошенка.

Окрім того, Президент України закликав Раду Безпеки ООН задіяти всі можливі механізми та інструменти для попередження подібних злочинів диктаторських режимів у майбутньому.