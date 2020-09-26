Внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 біля Чугуєва на Харківщині вдалося вижити лише одній людині – курсанту В’ячеславу Злочевському. Його мати Ірина поділилася подробицями того, що сталося.

Ірина Злочевська про стан сина та трагедію

Як зазначає жінка, її сину вдалося вижити, оскільки він зістрибнув із літака. Про це повідомляє "Суспільне. Харків».

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Напередодні він подзвонив мені о четвертій годині дня та сказав: "Мамо, у мене польоти будуть з шостої до дев’ятої вечора». Він був дуже задоволеним, щасливим і чекав на ці польоти,

– розповіла вона.

Ірина додає, коли побачила інформацію, що була катастрофа та прочитала, що це були льотні навчання, тим паче курсантів з Кожедуба (Харківського нацуніверситету Повітряних Сил імені Кожедуба – 24 канал), то не знала, що робити

"Я боялася, що мого сина теж немає", – каже мати вцілілого курсанта.

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Він зараз перебуває у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону в Харкові.

Медики оцінюють стан молодого чоловіка як середнього ступеня тяжкості. Загрози його життю немає. Щоправда, він має множинні забої та струс мозку

В’ячеслава вже вдалося лікарям вивести із шокового стану: контактує з родичами та лікарями та може надавати покази слідчим.

За словами лікарів, стан вцілілого курсанта покращився, тому його з реанімації перевели до звичайного відділення.

Відомо, що В’ячеслав – уродженець Харківщини. Був студентом третього курсу.

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Головне про падіння військового літака на Харківщині

Трагедія сталася приблизно о 20:50 25 вересня за 2 кілометри від військового аеропорту в Чугуєві. Під час заходу на посадку літак втратив керованість та впав біля автомобільної дороги.

Розбився літак АН-26, що належить Збройним силам України. Політ відбувався у межах навчальної програми. Курсанти в повітрі на практиці займалися навігацією

Одразу після падіння літака сталося його займання. Майже за годину (о 21:55) вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу.

Окрім рятувальників, на місці також працювали поліцейські, військові, слідчі ДБР, СБУ та військова прокуратура. Зокрема, прибули їхні керівники.

За фактом авіакатастрофи правоохоронці порушили кримінальну справу – стаття "Порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки". Розпочалося слідство. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини.

Попередня причина інциденту – в літака відмовив двигун.

Президент Володимир Зеленський 26 вересня прибув на Харківщину.

26 вересня в Україні оголосили днем жалоби.

За останніми даними, на борту перебували 27 осіб (7 офіцерів і 20 курсантів). На жаль, 26 людей загинули (22 тіла знайшли на місці і ще 3 осіб виявили під час пошуків, ще один курсант із Львівщини Віталій Вільховий помер у реанімації: він мав 90% опіків.

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Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу

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