Він зазначив, що аль-Шараа йому "дуже сподобався". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

Дивіться також До Путіна уперше після повалення Асада приїхав президент Сирії: яка мета його ґречних заяв

Що сказав Трамп про президента Сирії?

Трамп зазначив, що Ахмед аль-Шараа є дуже сильним лідером та дуже жорсткою людиною.

Мені він сподобався, я з ним ладнаю. Він може зробити Сирію успішною. Кажуть, що в нього важке минуле, у нього не було б шансів, якби не було важкого минулого,

– сказав президент США.

Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб Сиря була успішною країною.