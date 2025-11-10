Він зазначив, що аль-Шараа йому "дуже сподобався". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
Дивіться також До Путіна уперше після повалення Асада приїхав президент Сирії: яка мета його ґречних заяв
Що сказав Трамп про президента Сирії?
Трамп зазначив, що Ахмед аль-Шараа є дуже сильним лідером та дуже жорсткою людиною.
Мені він сподобався, я з ним ладнаю. Він може зробити Сирію успішною. Кажуть, що в нього важке минуле, у нього не було б шансів, якби не було важкого минулого,
– сказав президент США.
Він також пообіцяв зробити все можливе, щоб Сиря була успішною країною.