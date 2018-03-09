Він – єдиний, з ким можна було мати справу, – терорист Безлер розкритикував затримання Рубана

Колишній ватажок бойовиків "ДНР" Ігор Безлер, більш відомий за повним "Бєс", вважає, що СБУ підлаштувала затримання керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це він написав на сторінці своєї дружини Анжеліки в одній із заборонених в Україні соцмереж.

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Зокрема, терорист назвав СБУ "конторою нетям" і зауважив, що вони дуже довго точили зуб на Володмира Рубан.

Крім того, дісталося від Безлера і українським волонтерам, а саме Гайде Різаєвій і Мирославу Гаю, а також нардепу Нестору Шуфричу, які, за його словами, від радості внаслідок затримання керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" "заляпали всі монітори".

"Рубан і Ковальчук (український правозахисник Василь Ковальчук — "24") — єдині, з ким можна було мати справу щодо обміну. Всі інші — "обмінники" від гаманця", — зауважив Безлер.

Також він звинуватив СБУ у тому, що саме вони підклали зброю Рубану та навів, "беззаперечні" на його думку докази щодо цього.



Безлер заступився за Рубана

Нагадаємо, увечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана, який перевозив з окупованої території чималий арсенал зброї. Окрім того, ЗМІ повідомили, що у помешканні Рубана провели обшук.