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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Він був гострим оком нашої країни": у Аризоні відбулася церемонія прощання з Джоном Маккейном

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Світ прощається з Джоном Маккейном. Перша жалобна церемонія закінчилася в Аризоні. Провести політика в останню путь і віддати йому честь прийшли не тільки друзі та родина, а й військовослужбовці та звичайні громадяни.

Труну з тілом політика урочисто принесли до головної споруди – Ротонди Капітолію штату Аризона.

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За нею йшли близькі та друзі покійного. Обабіч шляху вишукувалися військовослужбовці.

Сенатор Джон Маккейн пропагував американські принципи свободи демократії у всьому світі. Він був гострим оком для інтересів нашої країни. На відстані в милю бачив ворогів і завжди знав що і як потрібно робити,
– сказав колишній сенатор штату Аризона Джон Кайл.

Після офіційної церемонії прощання з близькими у залі відкрили двері для відвідувачів.


Ротонда Капітолію штату Аризона

Кожен американець міг особисто прийти і віддати честь та пом'янути сенатора Маккейна.

Він був людиною честі. Справжнім звіром. Саме тому його прозвали "левом" у Сенаті. Він завжди рухався тільки вперед і всі його поважали,
– розповів мешканець міста Фенікс Чарльз Макінтош.

Згодом труну із тілом політика виставлять в Капітолії у Вашингтоні. А на вихідні відбудеться панахида в Національному соборі американської столиці. туди планують приїхати Барак Обама і Джордж Буш-молодший.


Для прощання з Маккейном у залі відкрили двері для відвідувачів

За всю історію, починаючи з 1852 року, Маккейн став 13 сенатором, якого вшанували такою честю.

Для нас – Джон улюблений син Аризони, а для решти світу Джон і був Аризоною. Знаєте, коли люди питають нас про те, що у нашому штаті є, ми завжди кажемо про Великий каньйон і про Джона Маккейна,
– наголосив губернатор штату Даґ Дучі.

Легендарний політик Джон Маккейн помер 25 серпня в колі родини. Поховання відбудеться в Аннаполісі на цвинтарі академії військово-морських сил 2 вересня в рідному штаті сенатора.

Нагадаємо, колишній керівник передвиборчої кампанії сенатора-республіканця Джона Маккейна Рік Девіс зачитав його останнє звернення. У цьому зверненні політик закликав американців "не ховатися за стінами" та розкритикував політику президента США Дональда Трампа.

Теги: Новини США Джон Маккейн
Джерело: 24 канал
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