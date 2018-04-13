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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Він був занадто помітний, – Ослунд пояснив, чому США ввели санкції проти Дерипаски

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Дерипаска занадто
Дерипаска занадто "світився" у США / Vse.Media

6 квітня Мінфін США ввів проти російського олігарха Олега Дерипаски найбільші санкції, які коли-небудь вводилися щодо будь-якого бізнесмена та його зареєстрованих на біржі компаній.

Окрім Дерипаски, під дію американських санкцій потрапили ще 6 мільярдерів з Росії, 12 підприємств і 17 посадовців.

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Видання Bloomberg пише, що російський "алюмінієвий магнат", власник концерну UC Rusal Олег Дерипаска протягом двох десятків років намагався отримати візу США, однак йому постійно відмовляли через "сумнівні способи" накопичення ним статків.

На думку старшого наукового співробітника Atlantic Council Андерса Ослунда, олігарх потрапив у санкційний спосок, імовірно, через свої спроби отримати візу, в результаті яких влада США почала "вивчати його глибше", ніж будь-кого з інших російських магнатів, йдеться у статті.

Він був дуже помітний. Чим ти помітніший, тим вища ймовірність, що ти потрапиш під перехресний вогонь,
– прокоментував Ослунд.

Нові санкції рівносильні тому, що співробітники Мінфіну США неофіційно називають "ядерним варіантом": це ізоляція Дерипаски та його компаній від доларової економіки, в результаті чого капіталізація його алюмінієвого гіганта "Русал" за день зменшилася вдвічі, зазначається у публікації.

"Дерипаска сам винен. Це не тільки через давні звинувачення щодо корупції. Схоже, він занадто багато ліз в нашу систему", – вважає Ден Фрід, координатор санкцій у Держдепі США за президентства Барака Обами.

Зв'язки Дерипаски з главою Кремля Володимиром Путіним і ділові відносини з екс-главою штабу Трампа Полом Манафортом, якому спецпрокурор Мюллер в рамках розслідування російського втручання в американські вибори пред'явив звинувачення у відмиванні грошей, лише посилюють стурбованість діями і намірами російського мільярдера, додав Фрід.

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Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Детальніше про санкції проти Росії в матеріалі: Санкційний грім: США відкрили другий фронт санкцій проти Росії

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Санкції
Джерело: 24 Канал
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