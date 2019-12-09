17:46
9 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Він дозволив собі чекати три роки: чому нормандського формату не було з 2016

      208 Читать новость на русском
      Володимир Путін та Петро Порошенко / infobalkani.wordpress.com

      Остання зустріч у нормандському форматі відбулася ще за Президентства Порошенка у 2016 році. І лише через три роки лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін зустрілися знов. Про те, чому переговорів у нормандському форматі не було тривалий час – читайте далі.

      Як сказав політичний оглядач Дмитро Литвин у прямому ефірі 24 каналу, медіа подають відсутність зустрічі у нормандському форматі у такому контексті, мовляв, Путін не хотів розмовляти з Порошенком. Але це не так.

      Цікаво! Нормандська зустріч: розпочались переговори Зеленського з Макроном – відео

      Він пояснив, що насправді у 2016 році Петро Порошенко взяв на себе конкретні зобов'язання. Він пообіцяв розвести війська на декількох ділянках фронту, а також дав обіцянку щодо формули Штайнмаєра. 

      Дав обіцянку, але не виконував. І Путін чекав. Уявіть собі, він дозволив собі чекати три роки. Про що це говорить? Якщо Зеленський внесе якусь обіцянку, то потім Путін буде чекати роки, поки Зеленський її не виконає,
      – додав Литвин.

      Що відомо про зустріч у нормандському форматі

      Зеленський вже прибув на саміт у нормандському форматі до Єлисейського палацу в Парижі. Там його на сходах зустрів Макрон. 


      Володимир Зеленський з Емануелем Макроном

      У складі української делегації разом з Зеленським прибули:

      • глава Офісу Президента Андрій Богдан;
      • міністр енергетики Олексій Оржель;
      • виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко;
      • глава МЗС Вадим Пристайко;
      • помічники президента Андрій Єрмак і Сергій Шефір;
      • заступник голови ОП Кирило Тимошенко;
      • глава СБУ Іван Баканов;
      • глава МВС Арсен Аваков;
      • начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

      Які питання Зеленський планував підняти на саміті

      • Українська сторона планувала обговорити припинення війни на Донбасі. Зокрема – питання розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та тему окупованого Криму.
      • Домовитися з Росією про новий обмін полоненими – "всіх на всіх" до кінця 2019 року.
      • Зеленський анонсував, що вимагатиме на саміті, аби майбутні місцеві вибори в ОРДЛО відбулися за українським законодавством, а кордони були під контролем держави.
      • Щодо Криму, то Зеленський обіцяв запропонувати новий формат. Зокрема – залучити до обговорення цієї теми США.
      • Перед самітом припускалося, що на зустрічі може гостро постати питання постачання газу. 
      Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх": у Росії назвали терміни проведення
      сьогодні
      6130
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Нормандський формат Володимир Зеленський Петро Порошенко Обмін полоненими Вадим Пристайко Олексій Оржель Іван Баканов Руслан Хомчак Нафтогаз Андрій Єрмак Сергій Шефір Арсен Аваков Газ Андрій Богдан
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:14 Від 2014 і до сьогодні: чим запам'яталася кожна з нормандських зустрічей
      Анна Брикова 148
      сьогодні , 16:30 Новий турборежим "Слуги народу": етичний кодекс одіозного Дубінського
      Анна Калюжна 300
      сьогодні , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 439
      сьогодні , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 2208
      сьогодні , 15:04 Анбандлінг в Україні: що означає та як працює
      Наталія Пристанська 361
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук