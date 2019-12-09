Він дозволив собі чекати три роки: чому нормандського формату не було з 2016

Остання зустріч у нормандському форматі відбулася ще за Президентства Порошенка у 2016 році. І лише через три роки лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін зустрілися знов. Про те, чому переговорів у нормандському форматі не було тривалий час – читайте далі.

Як сказав політичний оглядач Дмитро Литвин у прямому ефірі 24 каналу, медіа подають відсутність зустрічі у нормандському форматі у такому контексті, мовляв, Путін не хотів розмовляти з Порошенком. Але це не так.

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Він пояснив, що насправді у 2016 році Петро Порошенко взяв на себе конкретні зобов'язання. Він пообіцяв розвести війська на декількох ділянках фронту, а також дав обіцянку щодо формули Штайнмаєра.

Дав обіцянку, але не виконував. І Путін чекав. Уявіть собі, він дозволив собі чекати три роки. Про що це говорить? Якщо Зеленський внесе якусь обіцянку, то потім Путін буде чекати роки, поки Зеленський її не виконає,

– додав Литвин.

Що відомо про зустріч у нормандському форматі

Зеленський вже прибув на саміт у нормандському форматі до Єлисейського палацу в Парижі. Там його на сходах зустрів Макрон.



Володимир Зеленський з Емануелем Макроном

У складі української делегації разом з Зеленським прибули:

глава Офісу Президента Андрій Богдан;

міністр енергетики Олексій Оржель;

виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко;

глава МЗС Вадим Пристайко;

помічники президента Андрій Єрмак і Сергій Шефір;

заступник голови ОП Кирило Тимошенко;

глава СБУ Іван Баканов;

глава МВС Арсен Аваков;

начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Які питання Зеленський планував підняти на саміті