Він дозволив собі чекати три роки: чому нормандського формату не було з 2016
Остання зустріч у нормандському форматі відбулася ще за Президентства Порошенка у 2016 році. І лише через три роки лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін зустрілися знов. Про те, чому переговорів у нормандському форматі не було тривалий час – читайте далі.
Як сказав політичний оглядач Дмитро Литвин у прямому ефірі 24 каналу, медіа подають відсутність зустрічі у нормандському форматі у такому контексті, мовляв, Путін не хотів розмовляти з Порошенком. Але це не так.
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Він пояснив, що насправді у 2016 році Петро Порошенко взяв на себе конкретні зобов'язання. Він пообіцяв розвести війська на декількох ділянках фронту, а також дав обіцянку щодо формули Штайнмаєра.
Дав обіцянку, але не виконував. І Путін чекав. Уявіть собі, він дозволив собі чекати три роки. Про що це говорить? Якщо Зеленський внесе якусь обіцянку, то потім Путін буде чекати роки, поки Зеленський її не виконає,
– додав Литвин.
Що відомо про зустріч у нормандському форматі
Зеленський вже прибув на саміт у нормандському форматі до Єлисейського палацу в Парижі. Там його на сходах зустрів Макрон.
Володимир Зеленський з Емануелем Макроном
У складі української делегації разом з Зеленським прибули:
- глава Офісу Президента Андрій Богдан;
- міністр енергетики Олексій Оржель;
- виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко;
- глава МЗС Вадим Пристайко;
- помічники президента Андрій Єрмак і Сергій Шефір;
- заступник голови ОП Кирило Тимошенко;
- глава СБУ Іван Баканов;
- глава МВС Арсен Аваков;
- начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.
Які питання Зеленський планував підняти на саміті
- Українська сторона планувала обговорити припинення війни на Донбасі. Зокрема – питання розведення військ, обмін полоненими, текст формули Штайнмаєра та тему окупованого Криму.
- Домовитися з Росією про новий обмін полоненими – "всіх на всіх" до кінця 2019 року.
- Зеленський анонсував, що вимагатиме на саміті, аби майбутні місцеві вибори в ОРДЛО відбулися за українським законодавством, а кордони були під контролем держави.
- Щодо Криму, то Зеленський обіцяв запропонувати новий формат. Зокрема – залучити до обговорення цієї теми США.
- Перед самітом припускалося, що на зустрічі може гостро постати питання постачання газу.