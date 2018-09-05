Він ідіот, а розум на рівні шестикласника: команда Трампа називає роботу з ним божевіллям

У США вийде нова книга про очільника Білого дому Дональда Трампа, присвячена тому, як команда Трампа знову і знову намагається приборкати його неосвіченість і імпульсивність, щоб відвернути катастрофу.

Про це йдеться у новій книзі члена редколегії Washington Post Боба Вудворда, уривки з книги опубліковані на сайті газети, передає УНІАН.

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Приміром, під час засідання Ради національної безпеки США 19 січня президент поставив під сумнів присутність американської армії на Корейському півострові включно з розвідувальними силами, які пильно стежать за ракетами КНДР.

Трамп сказав, що не розуміє, чому США повинні витрачати на це ресурси взагалі. "Ми робимо це, щоб не допустити Третю світову війну", – сказав міністр оборони Джим Меттіс.

Після цієї зустрічі Меттіс був "роздратований і стривожений". В книзі написано, що він сказав своїм близьким соратникам, що дії президента і його розуміння речей на рівні п’яти- чи шестикласника.

Вчинки і недалекі погляди Трампа дратують багатьох його ключових радників. Голова адміністрації Білого Дому Джон Келлі часто втрачав терпіння і казав колегам, що вважає президента "розпущеним".

Він ідіот. Безглуздо переконувати його в будь-чому. Він зійшов з рейок. Ми у божевільні. Я навіть не розумію, чому кожен з нас зараз тут. Це найгірша робота, яка у мене будь-коли була,

– сказав Келлі про Трампа на зустрічі невеликої групи чиновників.

Нагадаємо, очільник Білого дому Дональд Трамп у 2017 році після хімічної атаки проти цивільних вимагав від Пентагону ліквідувати президента Сирії Башара Асада.