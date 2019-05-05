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      Він може сам повернутись, – Кравчук про захоплений Росією Крим

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      Кравчук вважає, що окупований Росією Крим може сам повернутись до України
      Кравчук вважає, що окупований Росією Крим може сам повернутись до України / Фото з відкритих джерел

      Україна ніколи не погодиться із тим, що Росія анексувала Крим. Півострів може сам повернутись до України, оскільки країна-окупант не здатна впоратись зі всіма його проблемами.

      Перший Президент України Леонід Кравчук вважає, що у певний час окупований Росією український півострів сам повернеться до складу України – і схожий досвід вже був, пише "Апостроф".

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      Екс-президент поділився своїми спогадами із візиту до Криму у 1953 році – порожні магазини і повне нерозуміння майбутнього у жителів. За його словами, ті, кого переселили туди із областей Росії, просили про повернення.

      Натомість Хрущов, як наголосив Кравчук, у 1954 віддав Крим Україні (тоді – УРСР), бо Росія не могла із ним впоратися.

      На цьому я закінчу, тому що кажуть, що нам подарували Крим. Ні – нас примусили взяти Крим, і країні він коштував всі ці роки сто десять мільярдів доларів,
      – додав він.

      Кравчук наголосив, що як тоді, так і після анексії у 2014 році Росія не може впоратись із півостровом.

      "Води немає. Вони хочуть зробити Крим військовою базою. Адже Крим – це не високе виробництво, а більш затратна територія – і може настати знову такий час, що Крим не зможе жити без України. Я в це вірю", – сказав екс-президент України. 

      У чому полягає українська блокада Криму?Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією 2014 року, поставки води на півострів припинили. З грудня 2015 року до Криму перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок із Росії й енергомостом із Кубані. У березні цього року в Криму оголосили про запуск двох нових електростанцій.

      Для цього Україна має "проводити правильну політику, реформи та жити без корупції і без війни".

      Коли це настане, мені сказати важко. Я думаю, що ніхто цього не скаже, але досвід саме такого підходу я вам назвав,
      – пояснив Кравчук. 

      При цьому він наголосив, що широкомасштабний наступ Росії на Україну неможливий. Міжнародна спільнота не дозволить очільнику Кремля Володимиру Путіну це зробити.

      "Так як Путін вже не раз заявляв, що має намір повернути території в межах царської Росії, то занепокояться і поляки, і прибалти, і інші країни. Це відкрита, нахабна агресія, тобто вже війна", – зазначив екс-президент.

      За його словами, зараз Путін відкриту агресію намагається приховати під гаслами, "що це точкова війна і що це не вони воюють, а якісь добровольці".

      Зазначимо, екс-президент України Леонід Кравчук вважає, що новообраному президенту України слід переглянути питання блокади окупованого Росією Криму та налагоджувати із кримчанами "людські взаємини".

      Як Росія анексувала Крим?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".

      16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.

      Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Леонід Кравчук Анексія Криму
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