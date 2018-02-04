Він не був українцем: Бутусов про пілота збитого в Сирії літака (18+)

Вбитий сирійськими повстанцями російський льотчик, майор Збройних сил Росії Роман Філіппов ніколи не був громадянином України.

Про це у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

3 лютого з'явилась інформація про те, що у сирійській провінції Ідліб збито російський військовий літак-штурмовик Су-25. В Міноборони Росії повідомили, що пілот літака загинув. Пілотом літака за даними ЗМІ був уродженець Сімферополя Роман Філіпов, який начебто зрадив Україну.

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Проте Бутусов пояснив, що вбитий пілот був кадровим російським військовим, якого перевели до Криму з РФ. Він увійшов до складу 37-го змішаного авіаційного полку.

Полк базується на базі Гвардійське в окупованому Криму. Інформація Міноборони РФ, поширена російською "Новою газетою", що Філіппов – колишній український зрадник, не відповідає дійсності,

– додав журналіст.

Він зазначив, що Філіппов був одним з найкращих пілотів російської штурмової авіації, неодноразово брав участь у військових маневрах "Авіадартс".