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      Він не маленький хлопчик, – Порошенко про появу сина на концерті російського репера Face

      - Читать новость на русском
      Порошенко прокоментував відпочинок сина на концерті російського репера

      П'ятий президент Петро Порошенко вперше прокоментував появу свого сина Михайла на концерті російського репера Face в Лондоні. Політик відзначив, що його син вже не маленький і не має питати у нього дозволу, куди ходити.

      Про це Порошенко сказав у коментарі журанлістці "Радіо Свобода". Зауважимо, спочатку політик не хотів відповідати на питання і його неабияк обурило запитання про відпочинок сина.

      Цікаво: Син Порошенка втрапив у скандал: як це вплине на репутацію п'ятого президента

      "Ну як вам не соромно? Моєму синові 19 років. От ви все робите, дзвоните кожен день мамі, татові, і питаєте, що вам робити: з яким хлопцем зустрічатися, на які концерти ходити?", – сказав Порошенко.

      Після цього п'ятий президент додав, що сам на цей концерт не пішов би.

      Якщо син вважає, що якийсь рокер, я його не знаю, каже, що Крим є Україна, виступає проти влади Путіна і підтримує російську опозицію. Він що маленький хлопчик, щоб питати мене дозволу?,
      – заявив Порошенко.

      На закінчення нардеп сказав журналістці, що задаючи подібні питання, вона працює не в інтересах України.

      Коментар Порошенка про відпочинок його сина на концерті російського репера: відео

       

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Музика Україна – Росія Новини Росії Лондон Скандал Петро Порошенко Новини України Новини політики
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