Він не маленький хлопчик, – Порошенко про появу сина на концерті російського репера Face

П'ятий президент Петро Порошенко вперше прокоментував появу свого сина Михайла на концерті російського репера Face в Лондоні. Політик відзначив, що його син вже не маленький і не має питати у нього дозволу, куди ходити.

Про це Порошенко сказав у коментарі журанлістці "Радіо Свобода". Зауважимо, спочатку політик не хотів відповідати на питання і його неабияк обурило запитання про відпочинок сина.

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"Ну як вам не соромно? Моєму синові 19 років. От ви все робите, дзвоните кожен день мамі, татові, і питаєте, що вам робити: з яким хлопцем зустрічатися, на які концерти ходити?", – сказав Порошенко.

Після цього п'ятий президент додав, що сам на цей концерт не пішов би.

Якщо син вважає, що якийсь рокер, я його не знаю, каже, що Крим є Україна, виступає проти влади Путіна і підтримує російську опозицію. Він що маленький хлопчик, щоб питати мене дозволу?,

– заявив Порошенко.

На закінчення нардеп сказав журналістці, що задаючи подібні питання, вона працює не в інтересах України.

Коментар Порошенка про відпочинок його сина на концерті російського репера: відео

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