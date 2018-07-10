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Він ніби пукнув у пристойному суспільстві, – російський коментатор про поступок Віди

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Василь Уткін
Василь Уткін

Російський коментатор і журналіст Василь Уткін поділився думкою про вчинок захисника збірної Хорватії Домагоя Віди, який після перемоги над збірною Росії в чвертьфіналі ЧС-2018 скандував "Слава Україні".

Також Уткін прокоментував свої попередні слова, де він нецензурно обізвав гравця збірної Хорватії.

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"Виявляється, найкращий спосіб здобути славу антиукраїнського шовініста - це назвати хорвата ідіотом або іншим словом, яке я не можу повторити в ефірі. По-перше, Віду так вже назвали Хорватська федерація футболу і ФІФА. По-друге, цілком очевидно, що його на це спровокував Вукоєвич", – заявив він.

Російський коментатор зазначив, що в цілому Віда є нормальним хлоцем.

"Чого він такого сказав? Він ніби пукнув в пристойному суспільстві. Недоречно просто, ось і все. В цілому він нормальний хлопець, з поля взагалі йшов з Ігнашевичем в обнімку", – сказав Уткін в ефірі передачі "Футбольний клуб" на каналі "Ехо Спорт" в YouTube.

Нагадаємо, екс-гравці "Динамо" Огнєн Вукоєвич (входив до тренерського штабу збірної Хорватії) та Домагой Віда (зараз грає за збірну Хорватії) після матчу 1/4 фіналу Чемпіонату світу-2018 проти Росії виклали в Instagram відео, на якому лунають вигуки"Слава Україні!" та "Це перемога за "Динамо" та Україну".

Після цього, члена тренерського штабу збірної Хорватії Огнєна Вукоєвіча було звільнено з посади та відраховано з делегації у Росії. Окрім того, за "неспортивну поведінку" дисциплінарний комітет ФІФА оштрафував екс-футболіста київського "Динамо" на 15 тисяч швейцарських франків (це приблизно 15 тисяч доларів США).

Теги: Новини спорту Слава Україні: скандал з хорватськими футболістами
Джерело: 24 Канал
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