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      Він подолав пухлину з тенісний м'яч, – режисер Райан Мерфі розповів про недугу сина

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      Режисер Райан Мерфі розповів про онкохворобу сина
      Режисер Райан Мерфі розповів про онкохворобу сина / news8000.com

      Знаменитий голлівудський режисер Райан Мерфі відверто розповів про страшну хворобу сина, яку його сім'я мужньо пережила. Відповідний допис з'явився в його блозі.

      Райан Мерфі зізнався, що 2 роки тому його молодшому сину Форду діагностували рак. Малюк мужньо боровся з недугою та наразі відзначив свій 4 день народження. 

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      "Хочу познайомити вас із Фордом Теодором Міллером-Мерфі. Сьогодні великий день для нього та у житті нашої родини. Два роки тому цьому милому, невинному хлопчику, реготуну, який є прихильником Monster Trucks, поставили діагноз нейробластома – це рак у дітей, який часто буває смертельним", – написав Райан Мерфі. 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

       

      52-річний режисер, який виховує дитину спільно зі своїм чоловіком, фотографом Девідом Міллером, пережили нелегкі часи. Однак всі підтримували онкохворого Форда та робили все можливе для його одужання. Хлопчик пережив серйозну операцію з видалення пухлини. Як виявилось, вона була завбільшки з тенісний м'яч та могла б всього за лічені місяці забрати життя дитини. 

      "Форд пережив складну операцію та чимало процедур. Моя краща половина, Девід Міллер, був цей час наче скеля – сильний, терплячий та люблячий, а я, зізнаюсь, постійно трусився і був розвалиною. Форд теж був сильним, і наразі в нього великий прогрес. Він щойно відзначив свій четвертий день народження, чому ми страшенно раді", – додав Райан Мерфі. 

      За словами кінорежисера, пухлину в його сина виявили під час звичайної консультації в лікаря. Сам чоловік і не підозрював, що дитина може мати онкохворобу, адже жодних проявів недуги не було. Медики Лос-Анджелеської клініки вчасно виявили та прооперували Форда, врятувавши йому життя. В подяку Райан Мерфі зробив шпиталю щедру пожертву – 10 мільйонів доларів, щоб й інші дітям надали таку ж допомогу, як і сину голлівудської зірки. 

      Хто такий Райан Мерфі?
      Відомий у США режисер, який працював над фільмами "Їсти, молитись, кохати", "Американська історія жахів", "Королева крику", "Хор", "На гострій грані", "Нова норма" та ін. Свою кар'єру Райан Мерфі розпочинав із журналістики, згодом писав сценарії для кіно та екранізував кілька історій. Чимало його робіт були номіновані на престижні премії, зокрема, "Золотий глобус" та "Еммі". Щодо особистого життя, то у липні 2012 року чоловік одружився з фотографом Девідом Міллером. Вже у грудні сурогатна мати народила для пари сина Логана, а у жовтні 2014 року на світ з'явився їх молодший син – Форд. 

      Теги: LifeStyle Кіно Діти і неповнолітні Голлівуд Онкозахворювання
      Джерело: 24 Канал
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