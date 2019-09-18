Він п'яний, – Кличко про чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро

Колишній військовий Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро, перебував у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Вимоги "мінера" були незрозумілими, про це мер Києва Віталій Кличко розповів журналістам. Однак чого саме вимагав Белько, Кличко сказати відмовився.

Важливо: Хто такий Олексій Белько – чоловік, що погрожує підірвати міст "Метро" у Києві

"Він знаходиться чи то в стані алкогольного сп’яніння, чи то наркотичного. З ним був телефонний зв'язок і можемо сказати, що він був у неадекватному стані", – повідомив мер Києва.

У той час, коли Кличко розмовляв з журналістами, бронетранспортер правоохоронців штурмував автомобіль Белька. Згодом чоловіка затримали.

Що відбулось на мосту Метро у Києві?

Чоловік, як згодом стало відомо – вихідець з анексованого Криму Олексій Белько, під’їхав на міст в автомобілі Opel білого кольору. Посередині мосту він вийшов з машини та почав погрожувати усе підірвати. Ще через деякий час Белько стріляв із автомату у повітря.

Поліція припускала, що він може готувати теракт. На місці інциденту стягнули усі підрозділи спецслужб та броньовану техніку. До мосту метро приїхали голова МВС Арсен Аваков і начальник поліції Андрій Крищенко. Там перебував і мер Києва Віталій Кличко.