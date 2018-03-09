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Він вчив нас любити свою країну, – Вакарчук про Шевченка

353 Читать новость на русском
Вакарчук нагадав українцям про Шевченка
Вакарчук нагадав українцям про Шевченка / persona.top

З нагоди 204 річниці з дня народження Тараса Шевченка лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук процитував уривок з вірша Кобзаря та нагадав українцям, чого він навчив людей.

Про це музикант написав на своїй сторінці у Twitter.

"Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…" Він вчив нас любити свою країну. Він вчив нас відчувати її. Великий чоловік!", – з захопленням зазначив Святослав, додавши хештег "Тарас Шевченко".

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Хто такий Тарас Шевченко? Це видатний український поет, письменник (драматург, прозаїк), художник, громадський та політичний діяч. Національний герой і символ України. У своїй творчості він відобразив саме ті думки й настрої, які були важливими в житті українців його часу. Сьогодні в Україні ім'ям Тараса Шевченка названо більше тисячі географічних об’єктів, навчальних закладів та організацій. Його твори перекладено багатьма мовами світу.

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Тарас Шевченко Література Святослав Вакарчук
Джерело: 24 Канал
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