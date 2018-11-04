14:53
4 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Він випромінює сексуальність, – Ольга Сумська прокоментувала співпрацю з Олегом Винником

      535 Читать новость на русском
      Ольга Сумська про Олега Винника
      Ольга Сумська про Олега Винника / hochu.ua

      Акторка Ольга Сумська знялась у новому кліпі Олега Винника "Роксолана". Зірка відверто розповіла, чому в артиста стільки прихильниць.

      Популярний співак Олег Винник всього за кілька років став своєрідним секс-символом українського шоу-бізнесу. Від артиста в захваті мільйони прихильниць, серед яких – чимало знаменитостей. Як зізналась Ольга Сумська у програмі "Світське життя", вся справа в надзвичайній харизмі співака.

      Читайте також: Переживав за своїх "вовчиць": Олег Винник не одразу погодився на зйомки "Скаженого весілля"

      "Він випромінює сексуальність, ну і всі ми помічаємо. Харизма - аж променями. Неймовірний аромат розкішних одеколонів завжди, оці м'язи, костюм, імідж, голос. От він вмів себе створити. Хтось може не зрозуміти, що в нього. А от сонячна енергія. Він вміє подарувати себе жінкам", – зазначила Ольга Сумська. 

       

      За словами акторки, перед тим, як вона погодилась на зйомки з Олегом Винником зірка обговорила цю пропозицію зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Однак перед камерою він спростував це, зазначивши, що Ольга Сумська не радилась з ним щодо зйомок у кліпі. Ймовірно, Віталій Борисюк приревнував свою кохану до запального Олега Винника. 

      Теги: Новини України LifeStyle Музика Олег Винник
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      сьогодні , 14:01 Чому бізнесмен, який побив поліцію і прострелив пішоходу ногу, досі на волі
      Дмитро Гнап
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому загинула смілива активістка
      сьогодні , 13:59 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому загинула смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      сьогодні , 13:00 Как украинцев призывают полюбить офшоры и помочь маленькому олигарху
      Сергій Фурса
      Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      сьогодні , 12:00 Берегите детей, или Особенности новой пропаганды Кремля
      Злой Одессит
      "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      сьогодні , 08:40 "Обмани меня, если можешь" – как наживаются на "простачках" в Луганске
      Ольга Черненко
      Що зміниться у пільгах у 2016 році
       5 січня 2016 , 21:09 8
      Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
       12 січня 2016 , 21:01 9
      Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
       21 лютого 2016 , 21:35 5
      BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
       26 січня 2016 , 07:59 6
      Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
       24 січня 2016 , 04:35
      Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
       14 лютого 2016 , 03:46 1
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук