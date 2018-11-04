Він випромінює сексуальність, – Ольга Сумська прокоментувала співпрацю з Олегом Винником

Акторка Ольга Сумська знялась у новому кліпі Олега Винника "Роксолана". Зірка відверто розповіла, чому в артиста стільки прихильниць.

Популярний співак Олег Винник всього за кілька років став своєрідним секс-символом українського шоу-бізнесу. Від артиста в захваті мільйони прихильниць, серед яких – чимало знаменитостей. Як зізналась Ольга Сумська у програмі "Світське життя", вся справа в надзвичайній харизмі співака.

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"Він випромінює сексуальність, ну і всі ми помічаємо. Харизма - аж променями. Неймовірний аромат розкішних одеколонів завжди, оці м'язи, костюм, імідж, голос. От він вмів себе створити. Хтось може не зрозуміти, що в нього. А от сонячна енергія. Він вміє подарувати себе жінкам", – зазначила Ольга Сумська.

За словами акторки, перед тим, як вона погодилась на зйомки з Олегом Винником зірка обговорила цю пропозицію зі своїм чоловіком Віталієм Борисюком. Однак перед камерою він спростував це, зазначивши, що Ольга Сумська не радилась з ним щодо зйомок у кліпі. Ймовірно, Віталій Борисюк приревнував свою кохану до запального Олега Винника.