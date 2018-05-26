"Він виявився таким, як усі": фіналістка шоу "Холостяк" Галя прокоментувала свій вихід з проекту

Фіналістка проекту Галина Периташ прокоментувала свій вихід з романтичного шоу "Холостяк" у своєму блозі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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"Чому все так?" – Тому, що він виявився таким, як усі,

– заявила дівчина.

Галина додала, що головний герой шоу, холостяк Рожден Анусі "був за крок до того, щоб підтвердити віру, що він не такий як всі".

Фіналістка наголосила, що він не зміг дати шанс їхній історії.

Нагадаємо, всього в шоу за серце Рождена боролися 26 дівчат, але переможницею стала лише одна – 21-річна Іванна Гончарук з Луцька. Ідеал чоловіка Іванни – харизматичний, цілеспрямований, розумний, дбайливий, сильний, сексуальний, надійний та з почуттям гумору.

Що таке шоу "Холостяк"? Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor".



Головним героєм 8 сезону став музикант, співак та саунд-продюсер Рожден Анусі (сценічне ім'я ROZHDEN).



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися від конкуренток.