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      "Він закрив своєю спиною всіх побратимів": як у День добровольців українці згадують своїх героїв

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      Дмитро Годзенко
      Дмитро Годзенко / 24 канал

      В Україні втретє відзначили свято захисників, які пішли боронити землю за покликом серця – день добровольця. 14 березня п'ять років тому 500 бійців-добровольців з Самооборони Майдану сформували перший батальйон.

      Та добровольцями вважаються не лише ті, хто був у лавах подібних формувань. Адже у 2014 році, коли війна лише починалась, багато українців самостійно йшли у військкомати, аби стати на захист держави у лавах Збройних Сил.

      Читайте також: День добровольця: що потрібно знати про українських воїнів

      В Україні війна особисто торкнулася ледь не кожну десяту родину. Не оминула вона і сім'ю військового кореспондента 24 каналу Олексія Годзенка. Його батько, Дмитро, перед тим, як піти на фронт, був активним учасником Революції Гідності. Герой загинув на передовій, за день до власної демобілізації.

      Він був дуже чесною людиною з гострим почуттям справедливості. Тому й пішов на фронт. Був рік в Майорську, потім штурм Зайцевого, потім Жованка,
      – згадав військовий кореспондент Олексій Годзенко.

      Не помітити кремезного Дмитра Годзенка, або як його називали, "Годзилу", було складно. А автомат на плечі сержанта здавався маленьким пістолетом. 

      Олексій Годзенко та його батько Дмитро
      Дмитро та Олексій Годзенки

      Він був легендою навіть для сепаратистів. На фронті активно боровся з контрабандою, а також вмів розрядити будь-яку напружену ситуацію. Дмитра поважали жителі міст та сіл, де він служив. Саме завдяки йому відновили водопостачання та електроенергію у Майорську.


      "Годзила" був легендою навіть для сепаратистів

      До своєї демобілізації Дмитро не дожив один день. У будинок влучила ворожа міна. Хоча в цей момент Дмитро взагалі міг бути у мирному Києві, адже незадовго до того отримав важке поранення у спину. Проте він відмовився проходити реабілітацію до кінця, повернувся на фронт. Командир Дмитра часто згадує останні хвилини життя Дмитра.

      Він буквально своєю спиною закрив своїх побратимів. Весь удар, вибух взяв на себе. Позаду нього стояли хлопці. І я також,
      – сказав командир взводу Антон Заєць.

      Наразі родина героя активно понад два роки борються за те, аби Дмитра не забули. Вони вимагають, аби вулицю Московську, яка підпадає під декомунізацію, назвали на його честь. Проте депутати відверто саботують розгляд питання на засіданнях.

      Олексій Годзенко припустив, що місцевий депутат боїться втратити електорат – людей літнього віку. Які виступають проти перейменувань.

      Напевно, Москва їм дорожча від людей, які захищають їх, дехто до захищався,
      – зауважив Олексій.

      Проте родичі справжнього героя не здаватимуться.

      Дивіться відео: як у День добровольців українці згадують своїх героїв

       

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      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини України Війна Війна на Донбасі Втрати Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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