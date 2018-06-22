Він залишив нам останній подарунок: дівчина вбитого репера XXXTentacion виявилася вагітною

У мережі виклали знімок з ультразвуку вагітної жінки, яка є матір'ю майбутньої дитини вбитого 4 дні тому американського репера XXXTentacion.

Про це повідомляє мати загиблого репера Клеопатра Бернард на своїй сторінці в Instagram.

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Матір написала під фото, що майбутня дитина стане останнім подарунком її сина.

Наразі точно невідомо, хто саме є матір'ю майбутнього немовля. Проте ЗМІ припускають, що від XXXTentation завагітніла його екс-кохана Женева.

Нагадаємо, 18 червня на XXXTentacion напали двоє невідомих, коли він виходив зі свого мотосалону. Зловмисники вистрілили у репера і пограбували його. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями.

Хто такий XXXTentacion?Американський репер (справжнє ім'я – Джасей Дуейн Онфрой) мав погану славу та проблеми із законом через звинувачення у насильстві. Щодо нього тривав суд через побиття вагітної жінки. Також його заяви у пресі відзначалися особливо кривавими розповідями.



XXXTentacion записав два повноформатних альбоми.