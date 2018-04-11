Винахідлива ворона висмикнула з панди жмут шерсті, аби звити гніздо: кумедні фото

В одному з китайських зоопарків стався курйозний випадок. Ворона підлетіла до панди, що відпочивала, та почала її скубати, аби дістати "будматеріали" для гнізда.

Про це пише Daily Mail.

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Цікаво, що на таке нахабство ведмідь жодним чином не відреагував.

Панда віддала свою шерсть на "благочинність"

Панда віддала свою шерсть на "благочинність"

Панда віддала свою шерсть на "благочинність"

Після того, як "злочин" було вчинено, ворона із дзьобом, повним шерсті, полетіла до найближчого дерева і почала вити собі гніздо.

Ворона звила собі гніздо з пуху панди

Ворона звила собі гніздо з пуху панди

Ворона звила собі гніздо з пуху панди

За словами туристів, які спостерігали за курйозним видовищем, птах наважився на небезпечні дії кілька разів.

До слова, користувачі китайської соціальної мережі Weibo припустили, що гніздо цієї ворони, мабуть, одне з найдорожчих у світі.