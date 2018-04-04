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Винахідники придумали твердий кетчуп

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Винахідники придумали твердий кетчуп
Винахідники придумали твердий кетчуп / Kickstarter

Популярний соус відтепер можна буде придбати не лише у рідкому вигляді, але й у вигляді тонких нарізаних шматочків.

Cтартап Slice of Sauce пропонує твердий кетчуп, який нагадує тонко нарізаній сир у вигляді квадратних шматочків. Їх можна брати в руки, не боячися забруднитися. Після додавання у гамбургери, сендвічі чи інші страви кетчуп тане і стає рідким. При цьому він не розтікається, не розмочує хліб і не залишає плям.

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Для виготовлення твердого кетчупу Slice of Sauce використовує фірмовий сімейний рецепт. До складу кетчупу входять тільки натуральні інгредієнти. Секрет приготування полягає у формуванні тонкого шару соусу і його підсушування. За словами творців, такий продукт є навіть смачнішим за традиційний соус.

Твердий кетчуп продається в упаковці по вісім шматочків. Кожен з них загорнутий в плівку. Шматочки можна розірвати або розрізати, щоб рівномірно покрити поверхню невеликих бутербродів.

Коштує такий соус недешево – за одну упаковку на Kickstarter доведеться віддати 10 доларів.

Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: Kickstarter
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