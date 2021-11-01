Їм нібито забороняли фіксувати на відео процес підрахунку бюлетенів. Про це повідомили активісти ОПОРА приблизно о 23 годині.

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Перешкоджання було на кількох дільницях

Також оприлюднили відео, на якому члени комісії просять їх не знімати. Після цього жінка в жовтому почала намагатися підійти до авторки відео.

Згодом члени комісії також акцентували на тому, що можуть вивести активістку з приміщення. Проте, ймовірно, це все ж не зробили.

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Така ж ситуація була на кількох виборчих дільницях:

№631626 на вулиці Туркестанській, 1;

№631290 на вулиці Метробудівників, 18;

№631197 на вулиці Менделєєва, 22;

№631669 на вулиці Грознеській, 56;

№631610 на проспекті Стадіонному, 10.

Спостерігачі мають право це робити

Активісти наголосили, що, відповідно до законодавства, офіційний спостерігач від громадської організації має право здійснювати знімання та аудіозапис. Однак це не має порушувати таємницю голосування виборців.

Також зазначили, що процес підрахунку голосів на дільниці має бути публічним. Це пояснюють тим, що він становить суспільний інтерес. Відтак громадськість має знати – наскільки законно відбувається підрахунок.