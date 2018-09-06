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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

"Виникає загроза для країн Європи": Денісова звернулась до ООН через хімвикид у Криму

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Хімвикид у Криму є загрозою для Європи, – Денісова
Хімвикид у Криму є загрозою для Європи, – Денісова / 24 канал

Українська омбудсвумен Людмила Денісова звернулась до представників ООН через хімічний викид у Криму. Вона закликала їх спільно боротися за поновлення права мешканців Кримського півострова на безпечне для життя і здоров’я довкілля.

Про це Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook.

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Нині північ окупованого Криму близька до екологічної катастрофи. Через токсичні викиди страждають не тільки мешканці півострова, а й Херсонської області. Виникає загроза для країн Європи,
– зазначила правозахисниця.

Вона додала, що фотографії, зроблені на окупованому півострові вражають. На них зображені померлі птахи, голі дерева. Все це, на думку омбудсвумен нагадує кадри із фільму жахів.

"Терміново звернулася до Виконавчого директора Програми ООН з навколишнього середовища Еріка Солхейма і директора та Регіонального Представника Європейського офісу Програми ООН з навколишнього середовища Яна Дусіка. Закликала їх долучитися до спільної боротьби за поновлення права мешканців Кримського півострова на безпечне для життя і здоров’я довкілля", – підкреслила Денісова.

Додамо, що раніше стало відомо про те, що офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини передав інформацію про викиди шкідливих речовин в районі Армянська на півночі анексованого Росією Криму в ООН, ОБСЄ, ВООЗ і Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, у місті Армянську, яке розташоване в окупованому Криму неподалік від адмінмежі з Херсонською областю стався викид небезпечних речовин на заводі "Титанові інвестиції". Окупаційна влада замовчувала надзвичайну ситуацію.
У ніч на 27 серпня предмети в місті вкрилися липкою іржею. Місцеві жителі скаржаться, що важко дихати, у декого почалась алергічна реакція.
3 серпня токсичні речовини з Армянська виявили у повітрі на Херсонщині.
4 серпня російська влада окупованого півострова прийняла рішення про евакуацію всіх дітей з міста. Завод "Титанові інвестиції" закрили на два тижні.

Теги: Новини України Новини політики ООН Хімвикид в Армянську Екологія Новини Криму Анексія Криму
Джерело: 24 канал
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