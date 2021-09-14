Виникла загроза теракту: відімкнули від газу кілька кафе та будинків Дніпра

У поліцію Дніпра вночі 14 вересня надійшло повідомлення про закладену вибухівку в кількох будинках Соборного району міста. ЗМІ повідомляють, що "замінували" кілька кафе та багатоповерхівок. Щоб запобігти небезпеці, там відімкнули газопостачання.

Повідомили про цю загрозу теракту приблизно о 1 годині ночі. Цю інформацію підтвердили журналістам 24 каналу в поліції Дніпра.

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Що там замінували

Після цього туди направили вибухотехніків, які почали обстежувати територію. Проте жодних небезпечних речовин там не виявили.

Наразі вже відкрили кримінальне провадження та почали розшукувати "мінувальника". Інцидент розслідують за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян. Зловмиснику загрожує до 8 років в'язниці.

Що саме замінували

"Відкритий" повідомляє, що інформацію також підтвердили в ДСНС Дніпропетровщини. Також там розповіли, що "замінували":

проспект Дмитра Яворницького, 26 – кафе "Менделєєв";

проспект Дмитра Яворницького, 20 – кафе "Мазаж";

вулиця Володимира Вернадського, 13;

вулиця Гоголя, 1.

За словами мешканців будинку на Гоголя, 1, їх дім зранку ще не мав газопостачання. При цьому в Дніпропетровськгаз Збут нібито сказали, що процедура підключення може тривати приблизно тиждень.