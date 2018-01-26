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Винищувачі НАТО перехопили російський літак у Балтії: вперше з початку року

17:48, сьогодні 616 Читать новость на русском
Винищувачі НАТО піднімались в неба над Балтикою
Винищувачі НАТО піднімались в неба над Балтикою / Getty images

Вперше з початку 2018 року винищувачі військово-повітряних сил Данії, розміщені на авіабазі Шауляй у Литві, піднімались в небо для перехоплення у повітряному просторі НАТО російського літака.

Про це відзвітували на сайті Об’єднаного повітряного командування.

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25 січня радіолокаційні станції НАТО зафіксували рух літака, який не відповідав міжнародним правилам стандартів авіації, оскільки не надсилав сигнал транспондера, не виходив на радіозв'язок з диспетчерами і не надав план польотів, інформує "Європейська правда".

За маршрутом літака можна було простежити, що він вилетів із континентальної частини Росії, і прямував у Калінінградську область над міжнародними водами біля повітряного простору НАТО.

Для супроводу повітряного судна з РФ у небо піднялись два винищувачі F-16. Вони здійснили політ у визначений район та ідентифікували і супроводжували російський військовий літак Су-34.

Після успішного завершення місії F-16 повернулися до Литви.

Подібні місії є стандартним явищем, особливо в регіоні Балтійського моря. Винищувачі НАТО перебувають у цілодобовій готовності для реагування на подібні випадки. Коли літаки вимикають свої транспондери і коли не відповідають диспетчерам повітряного руху, вони створюють ризик для решти літаків, оскільки не використовують цивільні радіолокаційні системи,
– пояснили в Об’єднаному повітряному командуванні НАТО.

Винищувачі НАТО

Винищувачі НАТО піднімались в небо для перехоплення літака з Росії

Теги: Новини Росії НАТО Литва авіація
Джерело: 24 Канал
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