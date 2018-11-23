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      Винні у злочинах проти учасників Революції Гідності будуть покарані

      63 Читать новость на русском
      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / galagov.tv

      Ми обов’язково покараємо усіх винних у злочинах проти учасників Революції Гідності.

      Про це заявив в ефірі 24 Каналу один з найактивніших учасників тих подій, лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

      "З болем у серці визнаю, що сподівання учасників Революції Гідності не справдилися. Жорсткого і публічного покарання тодішнього керівництва держави і винних у загибелі людей так і не відбулося", – зазначив політик.

      З словами Наливайченка, він, як новопризначений на той час керівник СБУ, був одним з тих, хто підготував законопроект про створення Народного трибуналу – спеціального суду, який би розслідував злочини проти людяності. Службою безпеки були затримані підозрювані.

      "Всю доказову базу встановили нові працівники контррозвідки СБУ. Було також доведено втручання російських ФСБ-шників та політиків у роздмухуванні безладу, їхню безпосередню участь у протистоянні, постачанні зброї. І все це відбувалося зі згоди і на запрошення тодішнього керівництва держави".

      Як підкреслив Наливайченко, всі докази протиправних дій були передані нинішньому президенту Порошенку та слідчим Генпрокуратури ще восени 2014 року. "Але відкритого суду над злочинцями так і не відбулося. Через це і новий розквіт корупції я пішов в опозицію до нинішньої влади. І це моя справжня боротьба, я її не зупиняю", – заявив політик.

      "Я йду в президенти і переконаний, що оновлення і очищення влади, це ключова вимога, яку потрібно зробити. Я стверджую, що ми створимо трибунал, ми повернемо за ґрати усіх, кого відпустила ця влада. Ми доб’ємося покарання усіх винних і зможемо відстояти справедливість", – запевнив політик.

      Теги: Новини політики Валентин Наливайченко СБУ ГПУ Петро Порошенко
      Джерело: 24 Канал
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