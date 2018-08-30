Вінничанин встановив силовий рекорд України

У Вінниці встановили рекорд України з перетягування автобусів. Силач Сергій Грачов потішив земляків черговою спортивною перемогою.

Усього за 19 секунд стронгмен протягнув два муніципальних автобуси вагою 22 тонни. При тому, що сам спортсмен важить всього 85 кілограмів.

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Відео: Сергій Грачов встановив рекорд України із перетягування транспорту

Сам рекордсмен своїм досягненням задоволений, хоча й зізнається: було непросто. Після автобусів Сергій мріє підкорити вінницький трамвай. Його вага понад 22 тонни.

На першій спробі завадила нерівна поверхня на майданчику, там є невелика яма. А другого разу ми просто обійшли її, і все вдалось,

– прокоментував спортсмен Сергій Грачов.

Відео: Сергій Грачов встановив рекорд України із перетягування транспорту