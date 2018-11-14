Винниківський "Рух" несподівано звільнив Юрія Вірта

У середу, 14 листопада, керівництво футбольного "Руху" оголосило команді про зміну тренерського штабу.

Головний тренер "Руху" Юрій Вірт і його помічник Олександр Зотов покинуть клуб. Про це повідомляє офіційний сайт представника Першої ліги.

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Матч 17-го туру Першої ліги України "Рух" – "Оболонь-Бровар" (0:3) став останнім поєдинком Вірта біля керма винниківського клубу. Термін дії контракту з фахівцем завершився і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.

Зазначимо, що ім'я нового тренера керівництво "Руху" оголосить до кінця тижня.

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