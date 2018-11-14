Винниківський "Рух" несподівано звільнив Юрія Вірта
У середу, 14 листопада, керівництво футбольного "Руху" оголосило команді про зміну тренерського штабу.
Головний тренер "Руху" Юрій Вірт і його помічник Олександр Зотов покинуть клуб. Про це повідомляє офіційний сайт представника Першої ліги.
Читайте також: Український арбітр розсудить матч Італії та Англії
Матч 17-го туру Першої ліги України "Рух" – "Оболонь-Бровар" (0:3) став останнім поєдинком Вірта біля керма винниківського клубу. Термін дії контракту з фахівцем завершився і сторони вирішили не продовжувати співпрацю.
Зазначимо, що ім'я нового тренера керівництво "Руху" оголосить до кінця тижня.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Жіноча збірна України виграла срібло з біатлону13 березня 2011 , 15:14
Збірна Польщі виграла чемпіонат світу з волейболу1 жовтня , 00:14
"Олександрія" встановила історичний рекорд Першої ліги. ВІДЕО20 вересня 2014 , 20:30
Голепад у Львові. "Карпати" - "Металіст" - 3:321 вересня 2014 , 21:42