Винним у смертельній ДТП у Харкові можуть зробити лише одного Дронова

Захист підозрюваної у смертельній ДТП на Сумській у Харкові намагається перекласти усю провину з неї на іншого фігуранта цієї справи Геннадія Дронова. Крім того, в експертизах і обвинувальному акті з'явилися дані, які свідчать про вину Дронова, що нібито він стартував на жовтий, а коли виїхав на перехрестя – йому загорівся червоний, але насправді на червоний тоді рухалася Зайцева.

19 лютого у Харкові у Київському райсуді відбулися дебати за справою про смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові. Під час них одна із підозрюваних Олена Зайцева визнала свою провину. Також виступили її адвокати.

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Що говорили адвокати Зайцевої на суді. Її захисники майже всю провину переклали на іншого фігуранта цієї справи Геннадія Дронова. Вони заявили, що це саме Дронов виїхав на перехрестя та стартував на заборонений, натомість Зайцева закінчувала маневр, відтак її швидкість є не важливою.

"Перевищення швидкості автомобілем під керуванням Зайцевої в цей момент є адмінистративним правопорушенням, однак не є у зв'язку з порушенням статті 286 КК (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)", – зазначав один із авокатів Зайцевої.

Також юристи з боку Зайцевої просили не враховувати висновок столичного експерта Сергія Шума, який визначив, що вона перебувала під дією наркотиків, і не враховувати огляд нарколога Федірко, натомість зарахувати пом'якшення за повною програмою.

Які ще дані проти Дронова з'явилися у цій справі. В експертизах і обвинувальному акті, який базувався на вищезазначених експертизах, вказано, що Дронов порушив такі пункти правил дорожнього руху як "жовтий сигнал світлофора забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів" і "червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух". Виходить, що Дронов стартував на жовтий, а коли виїхав на перехрестя – йому загорівся червоний".

На переконання журналістки Тетяни Доцяк, насправді тоді на червоний рухалася Зайцева, а обом на перехресті не може горіти червоний. Тому в експертизах мало бути вказано, що Дронов стартував на червоно-жовтий і на перехрестя виїхав вже на зелений, Відтак, вона робить висновок, Дронова звинувачують в тому, що він не робив, і суддя має виправдати його за цим пунктом. Вийти за межі обвинувального акту суддя не має права. Тому Феміда має або виправдати або винести неправомірний вирок.

"Щоправда, прокурори намагалися все виправити в день дебатів перед своїм словом. Тихенько, щоб не зганьбитися на всю країну, привели до суду експертів, швиденько уточнили, що саме ті мали на увазі. Але за законом, такого "інтерв'ю" недостатньо, каже адвокат. І прокурори це, звісно, знають. Просто сподівалися, що пронесе. Або все на себе візьме суддя", – додала журналістка.

Що говорили адвокати Дронова на суді. Його захист вимагав, аби дії експертів харківського науково-дослідного інституту Бокаріуса перевірила поліція. Адвокати Дронова вважають, що ті:

– не вирахували швидкість Lexus (експерти зазначали: "колеса розмито, і ми не можемо точно сказати, що на стоп-кадрі – автомобіль"),

– не визначили перехрестя,

– не встановили, хто першим почав порушувати правила дорожнього руху, що призвело до трагічних наслідків,

– встановили, що Зайцева не могла уникнути ДТП, але це потім спростували дніпровські експерти.

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Таким чином, вони звернувся до поліції, однак цим питанням займалося не слідче управління, а дільничний, який не має права навіть викликати на допит експертів. Дільничий, зі свогг боку, заявив, що не має підстав для кримінального провадження. Захист Дронова має намір оскаржити це в суді. Вирок мають оголосити 26 лютого.

Раніше прокурор у суді заявив, що вимагає засудити Зайцеву та Дронова до 10 років позбавлення волі із позбавленням водійських прав на 3 роки.

ДТП на Сумській у Харкові:

– трагедія трапилася 18 жовтня 2017 року,

– тоді відбулося зіткнення автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg, внаслідок якого позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів,

– загинули 6 осіб;

– автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева,

– водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов;

– обох водіїв суд узяв під варту;

– судові засідання щодо цієї справи тривають досі.