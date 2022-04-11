У Вінниці затримали чоловіка, який стріляв у працівників комунальної служби

Співробітники поліції у Вінниці затримали 63-річного чоловіка. Він стріляв по співробітниках комунальної служби, а також по бійцях КОРДу з мисливської зброї.

Правоохоронці отримали повідомлення про постріли у неділю, 10 квітня. Після скоєного 63-річний чоловік зачинився у власній оселі.

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Стріляв і по правоохоронцях

До помешкання чоловіка прибули співробітники поліції. У їхній бік він теж почав стріляти. Пізніше його вдалося затримати співробітникам КОРДу.

Чоловік стріляв спочатку по комунальниках, а потім по правоохоронцях:

З'ясувалося, що 63-річний чоловік був у стані сильного алкогольного сп'яніння. Тож пояснити свої дії він так і не зміг. На щастя, внаслідок обстрілів не постраждав ніхто. Наразі відомо про те, що зброю у нього вилучили. Співробітники з'ясовують, чи мав чоловік узагалі дозвіл на володіння нею.

Чоловіка вже відправили до СІЗО. Правоохоронці незабаром оголосять йому про підозру. За скоєне на затриманого очікує довічне ув'язнення.

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