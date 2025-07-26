Могла вкоротити собі віку: на Вінниччині знайшли мертвою 12-річну дівчинку

У Вінницькій області поліцейські виявили тіло мертвої 12-річну дівчинку. Обставини її смерті наразі встановлюють.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці поліції Вінниччини Заріни Маєвської для Суспільного.

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Що відомо про інцидент з 12-річною дівчинкою?

Заріна Маєвська зазначила, що тіло дівчинки виявили у Жмеринському районі Вінницької області. Наразі триває розслідування, щоб встановити обставини смерті неповнолітньої.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство з позначкою "самогубство". Наразі зі справою працюють правоохоронці.

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До слова, раніше на Волині багатодітного батька засудили до 8 років ув'язнення за доведення до самогубства свого 13-річного сина через систематичне психологічне насильство. Дитина зазнавала систематичного знущання, побоїв, принижень, тотальних обмежень, залякувань релігійного змісту, примусу до покори тощо.

Ба більше, суд встановив, що кілька років тому за подібних обставин загинула ще одна дитина чоловіка. Також встановлено, що батько систематично вчиняв психологічне насильство над усіма членами родини.