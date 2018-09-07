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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Винний в тому, що українець, – один з бранців Кремля поділився деталями свого ув'язнення

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Євген Панов
Євген Панов / Крим.Реалії

"Український диверсант", політв'язень Кремля Євген Панов, який перебуває у Сімферопольському СІЗО, розповів, як проходив судовий процес над ним.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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За словами політв'язня, його утримують у двомісній камері з "жахливими умовами стандартної радянської в'язниці".

Суд повністю заангажований. Цирк, а не суд. Винний у тому, що я українець, і цим все сказано,
– передав Панов через свого захисника.

Євген Панов відмовився підписувати будь-які угоди зі слідством. Також він неодноразово заявляв про тортури під час утримання у в'язниці.

"Створювалася видимість розслідування, насправді нічого не було. Вони своїх не здають. За їхньою версією, нічого не було, я сам прийшов до ФСБ і "покаявся", – пише Панов.

Панов також оголосив, що не буде просити про помилування Президента Росії Володимира Путіна. "Вирок буде виправдальним, якщо їм буде дана така команда. У мене таких надій немає", – каже чоловік.

За що судять Євгена Панова?Панова затримали працівники ФСБ Росії у серпні 2016 року на адмінкордоні з окупованим Кримом. Його звинуватили у причетності до "диверсійно-розвідувальної групи", яка нібито мала завдання організувати теракти в Криму за вказівками головного управління розвідки міноборони України.

У липні 2018 року суд в Криму засудив Панова до восьми років позбавлення волі. Захист українця оскаржив вирок суду.

Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Українці в полоні РФ Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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