Через п'яного водія загинула жінка: за ДТП на Харківщині дали лише 3 роки в'язниці

Внаслідок ДТП на трасі Харків – Сімферополь загинула жінка, якій відірвало голову. Виявилось, що винуватець аварії був п'яний, однак він це заперечує. Хоч трагедія трапилася ще 3 роки тому, суд лише зараз виніс вирок.
Про це стало відомо з судового рішення, яке опублікували в Єдиному реєстрі. Аварія про яку мовиться трапилася 29 квітня 2018 року, а судове рішення з'явилося 13 травня.
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Детальніше про цю аварію
- Як встановило слідство, п'яний водій Renault Kangoo врізався у вантажівку ГАЗ.
- Це трапилося на великій швидкості – 120 кілометрів за годину.
- Загинула пасажирка легковика.
- У листопаді 2018 водія засудили до 3 років умовного покарання.
- Однак прокуратура подала апеляцію та справу відправили на повторний розгляд.
- В ході нього фігурант розповів, що намагався обігнати вантажівку.
- Однак він втратив концентрацію та наїхав на яму.
- Також він стверджував, що горілка в автомобілі належала загиблій.
- Він, мовляв, почав її пити тільки, як прийшов до тями та побачив співмешканку без голови.
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Рішення ухвалив Краснодарський районний суд Харкова. У матеріалах засідання пише, що обвинувачений частково визнав свою вину.
За порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель людини, водія засудили до 3 років позбавлення волі. Також йому заборонили керувати транспортними засобами протягом 2 років і зобов'язали виплатити 14 тисяч гривень.
Наразі рішення суду ще не набуло чинності. Тому обвинувачений може його оскаржити.Зверніть увагу! Вночі 18 травня на трасі Львів — Рава-Руська через п'яного водія сталася масштабна аварія. У ній постраждали 3 авто, одне з них вилетіло на колію та зіткнулось з локомотивом.