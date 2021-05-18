Через п'яного водія загинула жінка: за ДТП на Харківщині дали лише 3 роки в'язниці

Внаслідок ДТП на трасі Харків – Сімферополь загинула жінка, якій відірвало голову. Виявилось, що винуватець аварії був п'яний, однак він це заперечує. Хоч трагедія трапилася ще 3 роки тому, суд лише зараз виніс вирок.

Про це стало відомо з судового рішення, яке опублікували в Єдиному реєстрі. Аварія про яку мовиться трапилася 29 квітня 2018 року, а судове рішення з'явилося 13 травня.

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Як встановило слідство, п'яний водій Renault Kangoo врізався у вантажівку ГАЗ.

Це трапилося на великій швидкості – 120 кілометрів за годину.

Загинула пасажирка легковика.

У листопаді 2018 водія засудили до 3 років умовного покарання.

Однак прокуратура подала апеляцію та справу відправили на повторний розгляд.

В ході нього фігурант розповів, що намагався обігнати вантажівку.

Однак він втратив концентрацію та наїхав на яму.

Також він стверджував, що горілка в автомобілі належала загиблій.

Він, мовляв, почав її пити тільки, як прийшов до тями та побачив співмешканку без голови.

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Рішення ухвалив Краснодарський районний суд Харкова. У матеріалах засідання пише, що обвинувачений частково визнав свою вину.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель людини, водія засудили до 3 років позбавлення волі. Також йому заборонили керувати транспортними засобами протягом 2 років і зобов'язали виплатити 14 тисяч гривень.

Наразі рішення суду ще не набуло чинності. Тому обвинувачений може його оскаржити.