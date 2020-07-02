Літо - жарка пора року, коли хочеться не тільки освіжитися і побалувати себе цікавим вином, а й втамувати спрагу за допомогою смачного напою.

У цей період варто надати перевагу білим або рожевим винам і утриматися від червоних, заявив відомий американський сомельє і засновник бару MiniBar Hollywood Джеремі Аллен, пише My Domaine.

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Як вибрати "літнє" вино

Подумайте про ті місця планети, де завжди спека, подумайте про Іспанію, Південну Африку і Каліфорнію, а потім зупиніть свій вибір на тому, що зазвичай п'ють вони. Повірте, вони вже зробили всю роботу за вас! – зазначив Аллен.

За його словами, краще надати перевагу білим і рожевим винам. Червоні ж – занадто "важкі" і насичені для спекотного літа. В ідеалі вибирати напої з фруктовими відтінками.

Влітку я ціную вина з вершково-цитрусовим присмаком. Якщо все ж вибирати червоне вино, воно повинно мати фруктові відтінки – ягідно-терпкі, вишневі, сливові, – додав Аллен.

Рожеві вина – ідеальний літній варіант / Фото Pixabay

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Топ вин від Джеремі Аллена

Сомельє поділився своїми фаворитами, які рекомендує всім друзям і знайомим у літню пору року.

Château La Verrière Bordeaux Blanc. "Його можна пити за вечерею, і просто – пити". Cliff Lede Sauvignon Blanc, Napa Valley, 2017 года. "М'яке і смачне вино. Терпке, сухе і елегантне". Commanderie de la Bargemone Côteaux d'Aix en Provence Rosé, 2017 года. "Ідеальне рожеве вино з нотами полуниці і грейпфрута. Dry Creek Dry Chenin Blanc, 2017 года. "Вино з тропічними нотами, прекрасний варіант для великої компанії літнім вечором". Badenhorst Curator White Blend, 2016 года. "Елегантна органіка – Шенен Блан з витонченим і збалансованим смаком". Lincourt Steel Chardonnay, 2014 года. "Його смак схожий на манго з кокосом і лаймом. Тут багато фруктів і ніякого дерева". Montsarra Cava Brut. "У нього неймовірно яскравий смак – кремовий і сухий. Це кращий варіант серед недорогих вин. Palmina Lumina Sparkling Nebiolo. "Соковите вино, без солодощі, досить терпке, щоб миттєво втамувати спрагу". Château Cambon Beaujolais Village, 2016, Domaine Marcel Lapierre. "Найбільше задоволення, яке ви можете подарувати собі влітку... Воно відмінно розкривається в охолодженому вигляді". Alysian Vermouth Bianco. "Досить міцне вино, келих охолодженого напою з нотами кориці і яблука перед вечерею не зашкодить". Hakutsuru Sayuri Junmai Nigori. "Цю кремову насолоду я називаю ідеальним алкогольним сорбе".

Сомельє рекомендує вибирати вина з фруктовими відтінками / Pexels, Pixabay