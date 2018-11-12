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      Вино і яблука: чого більше Україна стала продавати за кордон

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      Яблук і вина за кордон продали більше, ніж минулого року
      Яблук і вина за кордон продали більше, ніж минулого року / 24 канал

      Експорт агропродовольчої продукції у січні-червні 2018 року залишився майже на рівні минулорічних показників за відповідний період. І склав близько 13 мільярдів доларів. Однак є низка арготоварів, яких стали експортувати більше.

      Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", член-кореспондент НААН Микола Пугачов.

      За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, частка експорту агропродовольчої продукції в загальному експорті України за результатами 9 місяців 2018 року продовжує перевищувати 37%.

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      Найбільше за вартісними обсягами експортували: 

      - зернові культури – на 4 мільярди 797 мільйонів доларів;
      - олія ( найбільше соняшникова) – на 3 мільярди 130 мільйонів;
      - насіння олійних (найбільше ріпаку та сої) – на  1 мільярд 339 мільйонів;
      - макуха – на 594 мільйонів доларів;
      - м’ясопродуктів (найбільше м’яса птиці) – на 479 мільйонів.

      Екпорт
      Найекспортніші товари України у 2018

      Всього це 80% вартісних обсягів вітчизняного аграрного експорту, зауважив науковець.

      Водночас, за його словами, за січень-вересень 2018 року проти торішніх показників за відповідний період зросли обсяги експорту в натуральному виразі цілої низки продуктів харчування.

      Зокрема, майже на третину (+28%) – з 64 тисяч тон до 82 тисяч тон – збільшилися зарубіжні поставки яєць. Обсяги експорту яблук і груш зросли більш, ніж утричі проти показників за січень-вересень 2017 року – з 9 тисяч тон до 29 тисяч. Ріпакової олії експортували 101 тисяч тон проти 53 тисячт за дев’ять місяців торік. Поставки вітчизняних вин на ринки країн світу зросли з 33 тисяч тон до 48 тисяч.

      Експорт яких агротоварів зріс

      Це забезпечило відчутне зростання вартості цих продуктів у загальній структурі українського агропродовольчого експорту, повідомив експерт.

      У січні-вересні 2018 року зросла вартість експортних поставок м’яса птиці – з 295 мільйонів доларів до 381 мільйону, а також волоських горіхів – з 39 до 69 мільйонів доларів. Це зумовлено переважно зростанням цін на згадані види агропродукції, пояснив Микола Пугачов.

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      Теги: Новини України Інфографіка Сільське господарство Експорт статистика
      Джерело: 24 канал
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