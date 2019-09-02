Вінок, могильний хрест та домовина: чому безкарно погрожують та вбиють активістів

Антикорупційний активіст та правозахисник Роман Ліхачов з міста Чугуїв на Харківщині, днями знайшов красномовний подарунок. Біля дверей своєї квартири вранці він побачив поховальний вінок, домовину, могильний хрест зі своїм ім’ям та сокиру, яка була встромлена в лутку дверей.

Це не була помилка працівників ритуальних служб. Бо на вінку була закріплена скорботна стрічка, що містила текст, чітко адресований Ліхачову: "Рома, якщо і далі будеш продовжувати займатися цією дурнею, наступна сокира буде в твоїй голові".

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Під дурнею, як твердить сам активіст, невідомі доброзичливці, очевидно, мають на увазі, його боротьбу з так званими "наливайками".

Це місцеві магазини, де без дозволів та ліцензій продають дешевий алкоголь. І які давно перетворилися в Чугуєві на справжні гадюшники, де крім розпивання горілки часто ще й трапляються бійки. Одна з таких "наливайок", як з'ясували Ліхачов з колегами, спокійно працює навпроти міської прокуратури.

В цьому немає нічого дивного, такі "наливайки" ви можете побачити в багатьох українських містах. І, вони, так само, як і в Чугуєві працюють з дозволу місцевих правоохоронців, які за скромну подяку від власників заплющують очі на цей прибутковий бізнес.

Але Роман Ліхачов наважився назвати ім’я людини, яка контролює цей бізнес в його місті. Він стверджує, що з цими наливайками пов’язаний Руслан Овчаренко – депутат міськради від партії "Центр".

Цей Овчаренко також за сумісництвом був помічником впливового на Харківщині нардепа від "Опоблоку" Дмитра Шенцева. Того самого Шенцева, який свого часу на полюванні застрелив одного з лідерів "Партії регіонів" Євгена Кушнарьова. Можливо, саме завдяки роботі на Шенцева, справи у Чугуївського депутата Овчаренка пішли в гору і він почав отримувати смачні шматки з бюджету.



Руслан Овчаренко

Наприклад, підряди на ремонт шкіл в Харківській області. За даними Харківського антикорупційного центру, Овчаренко отримав за останній рік майже п’ять мільйонів гривень від управління освіти Харківщини на проведення ремонтів в школах.

При чому, ви можете оцінити самі, як цей депутат засвоює бюджетні кошти. Наприклад, понад півмільйона гривень Овчаренку заплатили за ремонт школи №5 міста Харкова. А за кілька місяців після проведеного ремонту, в школі обвалився великий шматок стелі.



Посипалася стеля в харківській школі

На щастя, ніхто з вчителів та школярів через це не постраждав. А от управління освіти дуже суворо покарало виконавця робіт, довантаживши Овчаренку ще майже 300 тисяч гривень на ліквідацію наслідків падіння стелі.

Але, напевне, заробітків на освіті депутату виявилося недостатньо, і він розширив поле діяльності за рахунок інших, менш легальних, але не менш прибуткових бізнесів. Так, антикорупційні активісти Чугуїва з’ясували, що показана на відео наливайка оформлена на Раїсу Федорівну Овчаренко. За їхніми даними, саме так звати бабусю 29-річного депутата Овчаренка.

Чи могло цього молодого депутата розлютити те, що антикорупційні активісти пхають свого носа у підпільну торгівлю алкоголем? І чи саме він організував залякування правозахисника Ліхачова домовиною та сокирою?

Це ще доведеться з’ясувати слідчим, але, принаймні, раніше Овчаренко вже звинувачувався у нападі на громадського діяча і навіть був фігурантом кримінальної справи.

Кілька років тому, Овчаренка затримали за побиття народного депутата Богдана Матківського. Той їхав з фронту і на зворотньому шляху до Києва зупинився саме у Чугуєві.



Богдан Матківський

В одному з кафе у нардепа виникла суперечка з Овчаренком, і останній розбив нардепу Матківському обличчя. Тому не так вже й важко з’ясувати, хто саме залякує активіста.

Але, зрештою, хто б з місцевих господарів життя у Чугуєві не стояв за цими погрозами, до них варто ставитись дуже серйозно. Бо, в цьому ж районі Харківської області, так само з погроз починалася діяльність іншого активіста, яка, зрештою, закінчилася його смертю.

Активіст Микола Бичко

Нагадаю, в червні 2018 року, в містечку Есхар, що неподалік від Чугуїва, знайшли тіло 24 річного Миколи Бичка. Він займався громадською діяльністю, зокрема, організовував сусідів на прибирання сміття та боротьбу з наркопритонами.

Потім активіст зацікавився проблемами екології. Зокрема, його турбувало те, що одне з підприємств скидає стічні води просто в місцеві водойми, серйозно їх забруднюючи.

При чому, від цього забруднення страждала не тільки річкова фауна, а й місцеві мешканці, які скаржилися на якість питної води та проблеми зі здоров’ям. Тоді виявилося, що селищна рада виділяє значні кошти на ремонт очисних споруд, а ці гроші тотально розкрадаються.

Миколі Бичку теж надходили погрози, коли він почав ставити місцевим чиновникам питання, куди діваються кошти на ремонт очисних споруд. Але це його не зупинило, він вирішив зареєструвати громадську організацію для того, щоб краще захищати права жителів свого селища. І від її імені подавати скарги до прокуратури та позови до суду.

В один з днів відправився на очисні споруди для того, щоб набрати води для лабораторного аналізу. Але додому так і не повернувся. Його тіло знайшли через добу повішеним в місцевому лісі. Ані друзі, ані родичі, ані колеги Миколи не повірили в його самогубство.



Микола Бичко

А от поліція в суїцид повірила одразу і майже нічого не зробила, аби перевірити версію про умисне вбивство. Хоча мешканці містечка Есхар з’ясували, що до загибелі активіста може бути причетний їхній селищний голова Анатолій Легкошерст та його оточення.

Адже виявилось, що фірма, яка отримувала гроші з міського бюджету на ремонт очисних споруд належала рідному брату міського голови, який досі на волі. Так само, як і сам міський голова. І вони навіть не стали підозрюваними у справі про загибель активіста.

Бо поліція закрила справу про загибель Миколи Бичка, визнавши його смерть самогубством. Ну, а відтак нікому не пред'явивши підозр.

І що примітно, розслідуванням справи загиблого активіста займався Чугуївський райвідділок поліції, той самий, який зараз розслідує погрози вбивством на адресу Романа Ліхачова. І у мене чомусь великі сумніви, що, винних в цій акції залякування активіста знайдуть. Так само, як і не знайшли винних у смерті Миколи Бичка.

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А значить, кожному, хто викриває бандитів і корупціонерів на Харківщині, треба максимально серйозно ставитись до таких погроз. І як і всім нам. Та сподіватися тільки на себе. Принаймні, допоки не почнеться справжнє оновлення МВС та посадки місцевих кримінальних баронів.