На перехресті вулиці в Харкові Infinity на величезній швидкості пролетіла на червоне світло й врізалася в Chevrolet. Водій останнього авто загинув на місці.

До теми У Харкові 16-річний мажор спричинив масштабну ДТП із загиблими: все, що відомо

Що відомо про мажора

Хлопця звати Микола. У мережі підлітка назвали представником "золотої молоді Харкова".

Машину йому нібито купили лише на днях. В інстаграмі хлопець хизувався своїм "сміливим" спілкуванням із патрульними. Поліцейський зупинив авто хлопця. Натомість Микола послав його.



Машина підлітка / Скриншот з інстаграму Миколи

Ганяв на "червоне" без прав

У мережі також оприлюднили ймовірне листування з 16-річним мажором. У ньому він сказав, що не хвилюється через аварії, бо "з одного авто пересяде в інше".

Микола також заявив, що не має водійських прав. Однак це не заважало йому ганяти на червоне світло та по зустрічних смугах. Мажор стверджував, що проблеми із поліцією він міг вирішити за 100 – 200 доларів.

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Листування з підлітком: відео

Розкішне життя в інстаграмі

На своїй сторінці в мережі хлопець любив похизуватись розкішним життям. Він показував своє авто, на якому розганявся до понад 100 кілометрів на годину. Також у сторіс були купи грошей та автомати у багажнику.



Микола хизувався грошима та зброєю в мережі / Фото з інстаграму хлопця

Влаштував стрілянину у 14 років

Він і раніше мав проблеми із законом. У 2019 році тоді ще 14-річний підліток ображав дівчину і казав, що вона "не його рівня".

Після цього старший брат дівчини та її мама вирішили поговорити із мажором. Зустрітися домовилися у супермаркеті. Брат стверджує, що мажор став погрожувати сім'ї.

Говорив, що ми – ніхто, і він засадить нас, і ще потім ми заплатимо йому грошей,

– сказав хлопець.

Коли сім'я відійшла з хлопцем у тихіше місце, аби поговорити, мажор, за словами брата дівчини, став стріляти. Постраждалий нібито отримав 7 куль, а його мама – 1 чи 2.

Конфлікт та стрілянина у супермаркеті, дивіться відео:

Що відомо про батьків мажора

У телеграм-каналі "Харьков 1854" пишуть, що хлопця нібито фінансує мама. Вона живе в Австралії. Натомість тато Миколи продає м'ясо на ринку. Стверджують, що він зловживає алкоголем.

До речі, донька загиблого у ДТП чоловіка записала відеозвернення, у якому просить допомоги у пошуках хорошого адвоката. У мережі її попередили, що мажора можуть "відмазати". Батьки хлопця нібито можуть підсунути їй підставного юриста, який затягне судовий процес та через рік розвалить справу.



Хлопець після ДТП / Фото з телеграм-каналу "Харьков 1854"

Масштабна ДТП у Харкові: що відомо