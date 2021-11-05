Ігор Черняк, який виступає адвокатом у справі, наголосив, що підозрюваним є неповнолітній хлопець. А відтак це дещо ускладнює розслідування для слідчих через окремі кримінально-процесуальні норми.
До слова 16-річний підозрюваний у смертельному ДТП в Харкові відмовився здати аналіз крові
Підозрюваний вдається до хитрощів
Юрист зауважив, що в більшості резонансних ДТП винуватці майже одразу визнають свою провину та йдуть на контакт зі слідством. Водночас у цій історії ситуація зовсім інша.
Станом на зараз Микола Харківський відмовився від надання будь-яких пояснень, надання показів і вину свою не визнає,
– підкреслив Ігор Черняк.
Ба більше, одразу після ДТП підозрюваний представився поліції зовсім іншим прізвищем, вигадав собі інше ім'я. Крім того, зателефонував у поліцію під вигаданим ім'ям і повідомив про буцімто "викрадення" авто.
"Пізніше він взагалі намагався покинути лікарняний заклад. Лише завдяки діям правоохоронців його все ж таки затримали", – розповів адвокат.
Коротко про резонансну ДТП
- Аварія сталася 26 жовтня в Харкові на перехресті вулиць Гагаріна та Одеської. Infiniti на велетенській швидкості пролетіла на червоне світло і знесла Chevrolet. Водій останнього загинув на місці. Пасажирів Infiniti госпіталізували.
- Дочка загиблого в аварії Ігоря Носова повідомила, що сім'я підозрюваного не просила у неї вибачення, також не пропонували жодної допомоги.
- Підозру оголосили 16-річному хлопцеві, який був за кермом. У підлітка вже раніше були проблеми з законом. 28 жовтня суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.