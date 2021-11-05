Ігор Черняк, який виступає адвокатом у справі, наголосив, що підозрюваним є неповнолітній хлопець. А відтак це дещо ускладнює розслідування для слідчих через окремі кримінально-процесуальні норми.

До слова 16-річний підозрюваний у смертельному ДТП в Харкові відмовився здати аналіз крові

Підозрюваний вдається до хитрощів

Юрист зауважив, що в більшості резонансних ДТП винуватці майже одразу визнають свою провину та йдуть на контакт зі слідством. Водночас у цій історії ситуація зовсім інша.

Станом на зараз Микола Харківський відмовився від надання будь-яких пояснень, надання показів і вину свою не визнає,

– підкреслив Ігор Черняк.

Ба більше, одразу після ДТП підозрюваний представився поліції зовсім іншим прізвищем, вигадав собі інше ім'я. Крім того, зателефонував у поліцію під вигаданим ім'ям і повідомив про буцімто "викрадення" авто.

"Пізніше він взагалі намагався покинути лікарняний заклад. Лише завдяки діям правоохоронців його все ж таки затримали", – розповів адвокат.

Коротко про резонансну ДТП